Das ist ein grauer Start in den Tag gewesen: Am Donnerstagmorgen versank Palma de Mallorca unter einem Nebelmantel. Trüb und diesig war der Himmel fast überall in der Inselhauptstadt, aber auch in anderen Teilen der Insel. Auf der Flughafenautobahn zwischen Palma und Llucmajor sind Autofahrer mit Warnhinweisen auf die schlechte Sicht aufmerksam gemacht worden. An den Tafeln über der Fahrbahn war am Donnerstagmorgen "Precaucion: bancos de niebla" zu lesen – "Vorsicht, Nebelbänke".