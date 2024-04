Mitten im Zentrum von Palma de Mallorca haben sich die Straßen am Mittwochmorgen in reißende Bäche verwandelt. Der Grund für die Überschwemmungen ist ein Wasserrohrbruch gewesen. Rund um die beliebte Einkaufsstraße Paseo Mallorca waren die Straßen derart geflutet, dass Residenten und Urlauber kaum passieren konnten.

Stellenweise stand das Wasser fast 30 Zentimeter hoch in den Straßen. Im morgendlichen Berufsverkehr konnten Autos und Busse nur vorsichtig durch die betroffenen Gebiete fahren. Ausfälle der Buslinie A1 zum Flughafen gibt es aber nicht. Passanten mussten Umwege in Kauf nehmen, um nicht nass zu werden.

Die Überschwemmungen sorgten aber auch für viel Belustigung. Zahlreiche Augenzeugen zückten ihre Handys und machten Fotos und Videos, Passanten unterhielten sich und lachten laut über die gefluteten Straßen.

Laut Informationen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" sind folgende Straßenzüge im Zentrum von Palma de Mallorca von den Überflutungen betroffen: Calle Ramón y Cajal, Menorca, Simón Ballester, Avenida Argentina sowie der Paseo Mallorca.

Der Wasserversorger Emaya teilte auf Anfrage mit, dass die Wasserversorgung in der Avenida Argentina bis Mittwoch um 14 Uhr unterbrochen sein wird. Auch in anderen Stadtteilen von Palma de Mallorca kam am Mittwochmorgen wesentlich weniger Wasser aus dem Hahn als normalweise. Was der Grund für den Wasserrohrbruch ist, konnte bisher nicht ermittelt werden.