Die Feuerwehr auf Mallorca ist zu nicht alltäglichen Einsatz ausgerückt. Am Mittwoch haben sie einen Labrador Retriever aus dem Tramuntana-Gebirge gerettet. In der Nähe von Port de Pollença verletzte sich "Jambo" beim Wandern so sehr an den Pfoten, dass er nicht mehr alleine weiterlaufen konnte. Laut der Feuerwehr, den Bomberos de Mallorca, waren Herrchen und Hund unweit der Cala Sant Vicenç unterwegs.

Die angerückten Feuerwehrleute versorgten den Hund vor Ort und transportierten ihn auf einer Bahre. Auf X teilte die Bomberos de Mallorca entsprechende Fotos von dem ungewöhnlichen Einsatz. Jambo musste erstversorgt und mit einer Bahre abtransportiert werden. Foto: Screenshot X Bombers de Mallorca @BombersdeMca Ähnliche Nachrichten Radfahrer bei Sa Calobra schwer verunglückt Mehr ähnliche Nachrichten Am Feiertag gab es auch weitere Einsätze der Feuerwehr im Tramuntana-Gebirge – allesamt wegen verletzten Wanderern. Eine 66-jährige Frau musste in der Nähe von Valldemossa gerettet werden. Sie hatte sich beim Wandern den Knöchel gebrochen. Aus dem gleichen Grund musste die Feuerwehr einen 57-jährigen Mann unweit der Cala Marmols abtransportieren. Im Torrente de Muntanya hingegen wurde ein 35-jähriger Mann mit dem Hubschrauber evakuiert, weil er beim Klettern gestürzt war und sich das Becken gebrochen hatte.