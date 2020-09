Weitere Wohngegend in Palma de Mallorca wird wegen Corona abgeriegelt

Eine weitere Wohngegend von Palma de Mallorca wird wegen bedenklich hoher Corona-Zahlen abgeriegelt. Wie Balearen-Ministerpräsidentin Francina Armengol am Dienstag im Regionalparlament äußerte, werden rund um die Stierkampf-Arena Coliseo Balear ab dem kommenden Wochenende in einigen Arealen Restriktionen wie bereits in Son Gotleu und angrenzenden Vierteln gelten. Es handelt sich um Teile des "Barrios" Arquitecte Bennassar.

In den Vierteln mit besonders hoher Corona-Inzidenz dürfen Bars ab 22 Uhr nicht mehr geöffnet haben. Die dort gemeldeten Einwohner dürfen sich innerhalb dieser Zonen zwar frei bewegen, diese aber nicht verlassen. Ausnahmen gelten für Wege zur Arbeit oder zum Gesundheitszentrum.

Arquitecte Bennassar hat eine Corona-Inzidenz von 5,2 auf 1000 Einwohner, mehr als das Problem-Viertel Son Gotleu. Das bald abzugeriegelnde "Barrio" gilt als nicht allzu schlecht situiert.

Palma ist anders als viele andere Orte auf Mallorca erwartungsgemäß am stärksten von Corona betroffen. (it)