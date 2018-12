Real Mallorca verliert das zweite Mal in Folge

Die Acadèmia 1830 ist ein Zusammenschluss professioneller junger Musiker und Chorsänger unter der Leitung von Fernando Marina. Da sie in unterschiedlicher Besetzung auftreten, haben sie ein variables und sehr reichhaltiges Repertoire, von der Klassik bis zu modernen Komponisten des 20. Jahrhunderts. Im Kloster von Pollença interpretieren sie religiöse Werke von J.S. Bach. Das Konzert in Binissalem findet in