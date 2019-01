Sieg für Atlético Baleares, Niederlage für Real Mallorca

Freud und Leid hieß es heute bei den Proficlubs auf Mallorca.

Atlético Baleares konnte das Heimspiel im Sportpark Son Malferit in Palma gegen Hércules Alicante mit 2:0 gewinnen. Die Blau-Weißen stehen nun mit 34 Punkten auf dem dritten Platz der Tabelle der dritten spanischen Liga und damit auf einem Play-Off-Rang, der am Ende der Spielzeit zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigen würde.

Real Mallorca hingegen kassierte in der zweiten Liga eine 0:2-Auswärtspleite bei Almería. Mit 30 Punkten stehen die Roten auf dem achten Tabellenrang. Am kommenden Wochenende muss Real zuhause gegen Deportivo La Coruña antreten (Anpfiff: Samstag, 12. Januar, 20.30 Uhr).

Atlético Baleares spielt am Sonntag, 13. Januar, 12 Uhr, erneut zuhause. Zu Gast ist CD Castellón. (cze)