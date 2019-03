Rally Clásico Mallorca ist gestartet

Gary McElhinney und Seb Pérez sowie Joan Mas und Toni Magraner führen das Feld der 15. Auflage der Rally Clásico Mallorca in den jeweiligen Kategorien nach dem ersten Tag an.

Das britische Team McElhinney/Pérez hatte in der Night-Session am Donnerstagabend die Nase in der Klasse Geschwindigkeit vorn, die Mallorquiner Mas und Magraner konnten sich in der Wertung "Gleichmäßigkeit" durchsetzen.

Zentrum und Fahrerlager des Events, bei dem fast 100 schöne Oldtimer bestaunt werden können, ist wieder der Nobelhafen Puerto Portals. Die Rallye endet am Samstag, 9. März. Am Freitag, 8. März, geht es ins Tramuntana-Gebirge. Unter anderem steht um die Mittagszeit Sa Calobra auf dem Programm. Mit Verkehrsbehinderungen wegen Streckensperrungen ist zu rechnen!