Real Mallorca gelingt fünfter Sieg in Folge

Der Fußball-Zweitligist Real Mallorca hat gegen Leganés mit 1:0 gewonnen. Bei dem Auswärtsspiel erzielte Amath Ndiaye am Samstagnachmittag in der 61. Minute den entscheidenden Treffer. Damit wurde die Siegesserie des Vereins fortgesetzt.

Das Team von Trainer Luis García startete zunächst holperig, kam danach aber immer besser gegen den anderen Club ins Spiel. Eine rote Karte für einen Spieler von Leganés ließ die Gäste von der Insel dann vollends die Partie dominieren.



Es ist bereits der fünfte Sieg in Folge, Real Mallorca ist seit 17 Partien ungeschlagen und führt die Tabelle mit 41 Punkten an. (it)