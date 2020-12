Tennisstar Rafael Nadal wandert maskenlos auf Mallorca

Der auf Mallorca wohnhafte Tennisstar Rafel Nadal hat sich am Wochenende zusammen mit Bekannten eine Wanderung in der Serra de Tramuntana gegönnt. Der diesjährige Gewinner des Roland-Garros-Turniers in Paris verbreitete Fotos in den sozialen Netzwerken. Dort sind er und mehrere Personen ohne Masken zu sehen, was bei einigen Usern für Unmut sorgte.

Im vergangenen Sommer hatte sich der sehr heimatverbundene Nadal immer mal wieder auf seinem neuen Katamaran vor den Küsten der Insel aufgehalten. Das sorgte zeitweise für Aufregung bei Badegästen.

In der Weltrangliste befindet sich Rafael Nadal hinter dem Serben Novak Djokovic derzeit auf Platz 2. (it)