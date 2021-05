Real Mallorca steigt in erste spanische Liga auf

Real Mallorca ist in die erste spanische Liga aufgestiegen, zehn Monate und zwei Tage nach dem Abstieg in die zweite Liga. Nach der 2:3 Niederlage von Almería wurde der Aufstieg dann am Dienstag besiegelt.

Viele Fans feierten den sportlichen Erfolg am historischen Schildkrötenbrunnen am Paseo del Borne in Palma. Das Team war zum Zeitpunkt des offiziellen Aufstiegs nicht auf der Insel, sondern befand sich in einem Hotel auf Teneriffa. Dort spielt der Club unter Trainer Luis García Plaza am Mittwoch gegen Tenerife.

Drei Spiele stehen bis Saisonende noch aus. Derzeit befindet sich Real Mallorca mit 75 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. Am kommenden Montag steht dann das letzte Heimspiel gegen Zaragoza auf dem Spielplan. Anpfiff ist um 21 Uhr.