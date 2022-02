Real Mallorca lockt seine Fans mit Valentinstags-Special ins Stadion

Passend zum Valentinstag lockt Fußball-Erstligist Real Mallorca seine Fans mit einem besonderen Angebot ins Stadion. Wer als Pärchen gleich zwei Eintrittskarten kauft, zahlt pro Ticket nur 10 Euro. Zudem gibt es noch vor Anpfiff im Gastro-Bereich ein spezielles Menü-Angebot, auch ein Dj soll dort auflegen.

Real Mallorca tritt an diesem Montag gegen den Club Athletic Bilbao an. Anpfiff im Visit Mallorca Estadi in Palma ist um 21 Uhr. Die Inselkicker unter Trainer Luis García Plaza befinden sich derzeit auf dem 17. Tabellenplatz, Bilbao steht auf Platz 8.

Am vergangenen Wochenende spielte auch der Drittligist (in Spanien: Segunda División B) Atlético Baleares. Gegen Real Betis B gewann der Inselclub auswärts 0:2. Die nächste Partie des Drittligisten steht am kommenden Sonntag gegen Gimnàstic de Tarragona (auch als Nàstic bekannt) an. Anpfiff ist um 12 Uhr im Estadi Balear in Palma.