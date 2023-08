Die NBA-Legende Steve Kerr ist seit kurzem offizieller Anteilseigner von Fußballerstligist Real Mallorca. Das gab der Club überraschend am Dienstagnachmittag bekannt. Der ehemalige Spieler und Trainer der US-amerikanischen Nationalmannschaft sowie enger Freund des Präsidenten von Real Mallorca, Andy Kohlberg, ist dem Club mit einem kleinen Aktienpaket beigetreten.

"Ich bin mit Andy Kohlberg befreundet und wir waren diesen Sommer zusammen. Er hat mir gesagt, dass es eine Änderung in der Eigentümerschaft gegeben hat, und mir die Möglichkeit geboten, Teil der neuen Investorengruppe zu sein", erklärte Kerr in einer Pressemitteilung. "Ich bin sehr motiviert, da ich bereits im vergangenen Jahr ein Spiel von Mallorca in Palma gesehen habe und zum Fan geworden bin. Ich möchte das Team in Zukunft unterstützen. Das ist eine sehr aufregende Gelegenheit."

Clubpräsident Andy Kohlberg wiederum betonte, dass der Schritt von Kerr "ein großer Fortschritt" sei. "Als er vor einem Jahr kam und zu den Spielern sprach, war das für alle sehr beeindruckend. Sie haben sich von seinen Worten mitreißen lassen, und Steve hat es genossen", sagte Kohlberg. "Ich werde ab sofort alle Spiele in La Liga verfolgen. Das ist ziemlich motivierend, nicht nur als Aktionär, sondern mit all dem Engagement und der Teilnahme am Verein verbunden zu sein, das ist aufregend", erklärte Kerr. Er ist nach Steve Nash die zweite große NBA-Legende, die sich dem Projekt von Mallorca anschließt.