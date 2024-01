Es ist ein wahres Schmuckkästchen. Mit den sprichwörtlichen Pauken und Trompeten – vor allem aber mit Musik und Feuerwerk – hat Real Mallorca am vergangenen Wochenende sein neues (altes) Stadion eingeweiht. Son Moix war in den vergangenen Monaten aufwendig renoviert und umgebaut worden – und erstrahlt seit Freitag nun in neuer Pracht, wobei zwei Veränderungen ganz besonders in Auge stechen. Zum einen verfügt das nunmehr 26.000 Zuschauer fassende Oval jetzt über eine echte, überdachte Nordtribüne, zum anderen ist die Tartanbahn verschwunden und das Stadion zu einer echten Fußballarena geworden, in der die Zuschauertribünen direkt bis an den Rasen heranreichen.

Und so sprach der US-amerikanische Club-Präsident Andy Kohlberg („Bin Adoptiv-Mallorquiner”) nicht ohne Stolz am Freitagabend vor geladenen Gästen von einer neuen Zeitrechnung, die für den Verein anbreche. Die Zahl der Dauerkartenbesitzer habe in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Die Begeisterung für die „Roten Teufel” sei auf der ganzen Insel spürbar. Ähnliche Nachrichten Copa del Rey: Real Mallorca zieht ins Viertelfinale ein Ins selbe Horn stieß auch die Insel-Politik. In ihren Reden lobten Inselratspräsident Llorenç Galmés, Palmas OB Jaime Martínez und Ministerpräsidentin Marga Prohens (alle konservative Volkspartei PP) sowie Parla-mentspräsident Gabriel LeSenne (Vox) die Son-Moix-Generalüberholung in den höchsten Tönen. Im Anschluss an einen Cocktail erlebten die Gäste dann von der Tribüne aus ein nächtlicher Feuerspektakel, erst in Form tanzender Teufel („dimonis”) auf dem Rasen und anschließend als Feuerwerk am Nachthimmel. Am Samstag dann feierte Real gemeinsam mit seinen Fans bei Paella eine Fußball-Party. Ach ja, Fußball gespielt wurde auch – und zwar gegen Celta de Vigo. 1:1 unentschieden hieß es am Ende des Spiels, das neben den ganzen Feierlichkeiten fast schon zur Nebensache geriet. Mit nunmehr 19 Punkten aus 20 Spielen stehen die Insulaner auf dem 14. Rang der 20 Mannschaften umfassenden Erstligatabelle. Am kommenden Samstag, 20. Januar, muss RCD Mallorca um 16.15 Uhr auswärts bei Villarreal ran.