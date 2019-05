Illegale Ferienvermietung: TripAdvisor zahlt 300.000 Euro

Der "Großmeister der Bambusflöte" wird am Donnerstag, 30. Mai, in Artà und am Freitag, 31. Mai in Pollença mit seiner Shakuhachi (japanische Bambusflöte) zu hören sein. Der gebürtige Texaner lebt in Australien und trägt seit 1980 den Titel Dai Shihan, Großmeister. Als international anerkannter Shakuhachispieler wurde Lee mehrmals als Gastdozent an die renommierte Princeton University in