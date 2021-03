Warnung vor Betrügern bei Ferienhausvermietungen auf Mallorca

Wenige Tage nach der Aufhebung der Reisewarnung für Mallorca und nur noch knapp zwei Wochen bis zu den Osterfeiertagen ist die Nachfrage nach exklusiven Ferienhäusern auf der Insel sprunghaft angestiegen. Diese Entwicklung ruft mitunter auch unseriöse Anbieter auf den Plan, warnt Thomas Krauß, CEO des auf Inselimmobilien spezialisierten Unternehmens Luxury Hideway. "Wir haben innerhalb kürzester Zeit gleich zwei Fake-Angebote ausfindig machen können", so der Unternehmer.

Nach seinen Worten kopieren kriminelle Nachahmer seriöse Angebote, in dem sie etwa die Fotos der Immobilien aus dem Internet herunterladen. Dann bieten sie die Villen und Häuser auf einschlägigen Such- und Vermittlungsportalen als eigene Objekte an. Meist zu deutlich reduzierten Preisen.

Krauß entdeckte etwa eine Edel-Immobilie aus dem eigenen Portfolio, die rund 10.000 Euro pro Woche kostet, auf anderen Portalen für lediglich 3500 Euro. Und da es nur noch wenige Tage bis zu den Osterferien sind, müsse das Geld vorab überwiesen werden. Wer dabei auf einen unseriösen Vermittler hereinfalle, stehe am Ende ohne die gebuchte Villa da. Das Geld sei dann längst als Bitcoins nicht mehr nachvollziehbar im Internet versickert, warnt Krauß.

Der Unternehmer rät, die Angebote im Netz kritisch zu prüfen und sich nicht durch allzu verlockende Offerten zu vorschnellen Buchungen ohne Sicherheiten verführen zu lassen. Seriöse Anbieter hielten nach seinen Worten Büros mit Telefonnummern, Ansprechpartnern, Öffnungszeiten und Beratungen vor.