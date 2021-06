Alltours fordert von Mallorca-Regierung sofortiges Verbot von Party-Tourismus

Der auf Mallorca seit vielen Jahren aktive Reiseveranstalter Alltours hat die Regierung von Mallorca und den Nachbarinseln eindringlich gebeten, dem wieder anlaufenden Party-Tourismus für die gesamte Saison einen Riegel vorzuschieben.

Die wirtschaftlichen Konsequenzen einer erneuten Corona-Welle wären verheerend für Hotellerie und Gastrobranche, sagte Unternehmenschef Willi Verhuven laut einer Pressemitteilung vom Mittwoch. Der Party-Tourismus habe nur einen Anteil von zwei bis drei Prozent am Gesamtgeschäft.

Verhuven bezeichnete die Regel-Lockerungen auf der Insel als positiv für den Tourismus. Davon profitierten die seriösen Urlauber, die um die Ansteckungsgefahr wissen.

Alltours betreibt auf Mallorca mehrere Allsun-Hotels, darunter in Can Pastilla und in Cala Millor.