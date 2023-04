Eigentlich sollte der alte Parkplatz an Cala Rajadas Traumstrand Cala Agulla verschwinden. Aber: Zumindest diesen Sommer wird man dort doch wieder parken können. Mit der erneuten Öffnung der Stellflächen soll ein Park-Chaos in dem beliebten Urlaubsort auf Mallorca vermieden werden. Denn: Der neue Parkplatz ist noch nicht fertig.

Hintergrund: Eigentlich waren die Tage des Parkplatzes an der Cala Agulla bereits gezählt. Denn der neue Raumordnungsplan des Naturparks Llevant sieht vor, dass die Gegend in ihren ursprünglichen, natürlichen Zustand zurückversetzt werden muss. Aber: Die Balearen-Regierung und das Rathaus von Capdepera befürchten, dass der Wegfall des Parkplatzes zu langen Staus und zum Park-Chaos in Cala Rajada führen könnte. Aus diesem Grund wurde lange nach Alternativen zur Schließung des privat betriebenen "Parkings" gesucht.

Eine davon soll ein neuer Parkplatz sein, der jetzt in dem Ort gebaut wird, aber noch nicht fertig ist. "Wir haben uns deshalb in dieser Übergangszeit dazu entschieden, den alten Parkplatz, den es ja auch schon seit 30 Jahren gibt, in diesem Sommer offenzuhalten", erklärte Capdeperas Bürgermeister Rafel Fernández.