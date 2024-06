Daniela Otero ist Interimspräsidentin des Globalen Ethikausschusses von UN Tourismus, der Agentur der Vereinten Nationen, die für die Förderung eines verantwortungsvollen, nachhaltigen und für alle zugänglichen Tourismus zuständig ist. Otero, die auf Mallorca gelebt und dort Familie hat, verfügt über umfassende Erfahrung in der Branche als Expertin für die Entwicklung innovativer Strategien, die Unternehmen und Institutionen dabei helfen, ihre Ergebnisse zu verbessern und dabei stets ethische und nachhaltige Grundsätze zu berücksichtigen. Zwischen 2016 und 2022 war sie auch CEO von Skål International. Am 20. Juni wird sie am zweiten Tag des eForum eMallorca Experience 2024 über ethischen, verantwortungsvollen und nachhaltigen Tourismus sprechen.

Frage: Würden Sie sagen, dass der Globale Ethikkodex für den Tourismus ordnungsgemäß umgesetzt wird?

Daniela Otero: Die Generalversammlung von UN Tourismus hat den Kodex 1999 als freiwilliges, unverbindliches Instrument zur Förderung einer nachhaltigen Tourismusentwicklung verabschiedet. Dieser Kodex sieht neun Grundsätze vor, um zu versuchen, die Auswirkungen des Sektors auf die Umwelt, das Kulturerbe und die Gesellschaft zu verringern. Der Kodex hat sich bei der Förderung wirksamer Praktiken sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor als sehr nützlich erwiesen. Aus diesem Grund wurde im Jahr 2015 mit der Umwandlung des Kodex in eine internationale Konvention begonnen, die von den Ländern unterzeichnet und eingehalten werden muss. Wir arbeiten derzeit daran, dieses Ziel zu erreichen.

Frage: Tausende Menschen haben auf Mallorca und auf den Kanarischen Inseln gegen die Auswirkungen der Massifizierung protestiert. Wie analysieren Sie diese Proteste, die bereits global sind?

Otero: Das ist die Dichotomie: Der Tourismus stellt einen großen Teil des BIP und der Beschäftigung auf Mallorca dar, gefährdet aber das Zusammenleben. Die attraktivsten Orte stehen vor dieser Herausforderung, die bereits global ist: Wie wir weiterhin Wachstum generieren, dabei aber nachhaltiger für Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft arbeiten können. Die Idee besteht darin, zu verstehen, wie die negativen Auswirkungen minimiert und das Wirtschaftswachstum erhalten werden können. Wichtig ist die Rolle des Staates, der dafür verantwortlich ist, eine angemessene Strategie zu planen, damit die Akteure darüber diskutieren, wie sie diese umsetzen soll. Was verloren geht, wird nicht wiederhergestellt. Man muss intelligent wirtschaften.

Frage: Glauben Sie nicht, dass das am weitesten verbreitete Modell darin besteht, für ein paar Tage in eine Stadt zu gehen, um sie sich oberflächlich anzueignen?

Otero: Die Art und Weise, wie wir reisen, hat sich in den letzten 50 Jahren stark verändert. Es gab eine Demokratisierung des Reisens, die es den Menschen ermöglichte, andere Länder kennenzulernen, und das ist gut, denn wenn man diese kennenlernt, wird man toleranter. Allerdings ist die B-Seite seit vielen Jahren in Vergessenheit geraten und muss bearbeitet werden. Es gibt kein einheitliches Rezept, um das Problem zu lösen, und jedes Land muss seine eigene Lösung finden, ohne zu politisieren, und staatliche Vereinbarungen treffen, die über einen längeren Zeitraum hinweg Bestand haben, unabhängig davon, wer regiert. Es gibt Regionen, in denen sich Millionen von Touristen häufen, und wir müssen vermeiden, so viele Menschen an einem Ort zu konzentrieren, denn wie ich einige asiatische Geschäftsleute warnte, kann man am Erfolg sterben.

Frage: Im politischen und wirtschaftlichen Diskurs ist die Rede vom „Qualitätsbesucher“ mit hoher Kaufkraft im Gegensatz zum Exzess-tourismus. Das schließt einen großen Teil der Bevölkerung aus. Finden Sie es nicht klassizistisch? Wäre es nicht passender, von einem zivilisierten Besucher zu sprechen?

Otero: Deshalb können wir nicht nur über den Preis eines Reiseziels sprechen, um Besucher zu kategorisieren. In Monaco wurde das schon gemacht, aber um das zu entscheiden, muss man über eine sehr hohe Qualität der Dienstleistungen und Infrastruktur verfügen. Ohne all das können Sie nicht erwarten, wie ein Luxusreiseziel bezahlt zu werden. Wer mehr verlangt, sollte auch mehr geben. Was Sie sagen, ist wahr: Demokratisierung hat mit einem besseren Zugang zum Reisen zu tun. Ein Qualitätstourist ist jemand, der das Erbe und die Bewohner respektiert, wohin er auch reist. Wir müssen Touristen aufklären, denn wie viele Kampagnen wurden für diejenigen durchgeführt, die uns besuchen? Sie müssen ermutigt werden, die lokale Kultur kennenzulernen, diese zu respektieren und beispielsweise den Ressourcenverbrauch zu reduzieren. Mallorca hat eine unglaubliche Persönlichkeit und ist nicht nur Luxustourismus. Ja, es gibt Portals und Port Adriano, aber die Insel ist noch viel mehr. Es gibt ländlichen Tourismus und schöne Städte; es muss ein Weg gefunden werden, nicht nur Luxusbesucher anzulocken.

Frage: Es hat einen Wettlauf um elitäre Reiseziele gegeben, die die reichsten Besucher anlocken. Gibt es eine Strategie, um der Mehrheit einen zugänglichen Tourismus zu gewährleisten?

Otero: Aufrichtigkeit ist das Wichtigste, das Schlimmste ist, uns selbst zu belügen. Und ich weiß, dass es sich um ein sehr komplexes Thema handelt, weil es wirtschaftliche Interessen berührt. Man muss mit den Unternehmen zusammenarbeiten, um Maßnahmen zu ergreifen, und es gibt bereits gute Beispiele, aber sie können nicht überall genau gleich reproduziert werden. Die Costa del Sol wuchs unkontrolliert und befindet sich nun in einem Prozess zur Regulierung ihrer Städteplanung. Die Sache ist, wie wir es dem Touristen erklären. Die Person, die mir kürzlich die Touristensteuer in einem Hotel auf Mallorca in Rechnung gestellt hat, hat mir nicht erklärt, wofür dieses Geld verwendet wird, aber das ist wichtig. Ich hörte, wie sich einige Kunden fragten, warum sie das bezahlen mussten. Wenn klar dargelegt wird, wie die Steuer der Schonung der Umwelt oder den Dienstleistungen nützt, zahlen Touristen mit einer anderen Einstellung. Da dieses Geld nicht immer angemessen investiert wird, ist mehr Transparenz erforderlich.

Frage: In Pavones, Costa Rica, hat die Sufistengemeinschaft ein lokales Angebot geschaffen. Sind diese Modelle diejenigen, die kopiert werden sollten?

Otero: Wir müssen zeigen, wie der Tourismus der Gesellschaft hilft. Wir müssen an Aspekten wie der Sicherstellung arbeiten, dass beispielsweise der Primärsektor vom Verkauf an Hotels profitiert, die diese lokalen Produkte in ihren eigenen Restaurants anbieten könnten. Dies unterstützt den gastronomischen Tourismus, der sich auf lokale Produkte konzentriert. Ich bin positiv gestimmt und glaube, dass es gelingen wird.