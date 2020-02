Müllrevolution von Llucmajor bringt Erfolg

Die am 20. Januar in Llucmajor eingeführte Haus-zu-Haus-Abfallsammlung ist ein Erfolg. Das teilte das dortige Rathaus mit. In der Stadt werden damit bereits mehr als 80 Prozent der Abfälle recycelt. Das soll auf Mallorca Vorbild für andere Gemeinden sein.

Aufklärungskampagnen hätten laut Pilar Bonet, Stadträtin für Stadterhaltung, zu einer hohen Bürgerbeteiligung beigetragen. Die Stadtverwaltung arbeitet nun an der Ausweitung des Plans auf die gesamte Gemeinde, einschließlich Arenal. Der Stadtrat bereite derzeit eine öffentliche Ausschreibung für Reinigung und Müllabfuhr vor.

In der Gemeinde östlich der Inselhauptstadt Palma hatten sich Anwohner in den vergangenen Jahren zusehends über eine Vermüllung beschwert. Noch im Januar dokumentierte die spanische MM-Schwesterzeitung Ultima Hora, wie sich im Gewerbepark Son Noguera achtlos weggeworfener Unrat stapelt.

Nach und nach werden die üblichen grünen Müllcontainer in den Straßen entfernt. Seit dem 20. Januar wird am Montag und am Donnerstag Plastik eingesammelt. Dienstags, freitags und sonntags ist organischer Müll dran. Mittwochs werden nicht recycelbare Objekte abgeholt. Besonders viele oder große Rückstände können an speziellen Sammelpunkten abgegeben werden. (dise)