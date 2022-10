Wenn die Sonne auf Mallorca einmal nicht scheint, können die Tage lang werden. Hat der Strand wegen schlechten Wetters "geschlossen", gibt es aber trotzdem genügend Möglichkeiten, sich selbst und auch die Kinder den ganzen Tag zu beschäftigen. MM hat einige Tipps aus den verschiedensten Bereichen zusammengetragen.

Sport und Spaß

So richtig austoben kann man sich im Trampolinpark „Palma Jump” in der Inselhauptstadt. Hüpfen, toben und springen ist auf 57 Trampolinen möglich. Darüber hinaus gibt es auch Parcours wie den „Ninja Warrior” oder professionelle Saltokurse, die man buchen kann. Wer es noch etwas dynamischer braucht, kann seine Runden im elektrischen Kart drehen. „E-Karts Mallorca” lässt die Herzen von Highspeed-Fans höherschlagen. Bowling ist immer eine gute Idee für Familien und Gruppen. Palma hat mehrere große Bowlingbahnen im Angebot: unter anderem im Einkaufszentrum Ocimax oder „Mallorca Bowling” im Gewerbegebiet Can Valero.

Palma Jump

täglich geöffnet, Mo-Do sowie So 9-20 Uhr, Fr und Sa 9-22 Uhr, Kinder von 2 bis 4 Jahren in Begleitung eines Elternteils zahlen 5 Euro

eKarts Mallorca

täglich geöffnet, Mo-Fr 14 bis 22 Uhr sowie samstags und sonntags von 11 bis 22 Uhr; die Preise variieren zwischen 17 und 100 Euro

Bowlingbahnen

im Ocimax Palma

täglich geöffnet, Mo-Do 16-0 Uhr, Fr bis 01.30 Uhr, Sa 12-01.30 Uhr, So 12-0 Uhr

Mallorca Bowling

täglich geöffnet, Mo-Do und So 17 bis 1 Uhr, Fr 17-4 Uhr, Sa 11-4 Uhr, um die 7 Euro pro Person.

Tierwelt

Gefährliche Haie, schillernde Korallenriffe und filigrane Seepferdchen beobachten, danach etwas essen und die Kinder im Bällebad toben lassen. Im Palma Aquarium kann man problemlos einige Stunden verbringen, ohne dass einem langweilig wird. Sogar bei der Fütterung der Tiere kann man dabei sein und viel über die Unterwasserwelt lernen.

täglich geöffnet von 9.30 bis 18 Uhr; 2 Erw. und 1 Kind bezahlen z. B. 72 Euro

Kultur

Wussten Sie, dass der drittälteste Leuchtturm der Welt in Palma steht? Nicht nur der Leuchtturm von Portopí ist begehbar, es gibt auch ein Museum, das die Geschichte der Leuchttürme auf den Balearen beleuchtet. Der MM-Geheimtipp ist so gut wie nie überlaufen und man muss sich für die persönlichen und kostenlosen Führungen vorab anmelden. Dann gibt es noch das Glasmuseum Gordiola nahe Algaida. Wie Glas geblasen wird und daraus die schönsten und buntesten Kunstwerke und Alltagsgegenstände entstehen, kann hier hautnah miterlebt werden.

Leuchtturm Portopí

Mi und Do 10-15 und von 16-19 Uhr, samstags 10-15 Uhr. Kostenlose Anmeldungen hier, geeignet für Gruppen bis 20 Personen

Glasmuseum Gordiola

täglich geöffnet, Mo bis Fr 09.30-13.30 Uhr und 15-17.30 Uhr, Sa 9.30 bis 11.30 Uhr und So 9-13 Uhr

Erw. 8 Euro, Kinder von 8-18 Jahren 4 Euro, Erw. 65+ 6 Euro Eintritt

Shopping

Machen Sie es wie die Mallorquiner! Bei schlechtem Wetter verbringen sie oft ihre Nachmittage mit der ganzen Familie in den „centros comerciales”, den Einkaufszentren der Insel. Dann wird der Wocheneinkauf erledigt, die Kinder dürfen ins Bällebad oder mit gemieteten kleinen Autos durch die Gänge flitzen, die Eltern trinken in Ruhe einen Kaffee oder man isst gleich zu Mittag. Selbstverständlich gibt es danach noch ein Eis für alle. Die Malls Porto Pí oder FAN sind gänzlich überdacht, beim Mallorca Fashion Outlet reihen sich die Läden unter freiem Himmel aneinander.

Porto Pí und FAN

jeweils Mo-Sa 9 bis 22 Uhr

Mallorca Fashion Outlet

täglich geöffnet 10-22 Uhr

Freizeitpark

Wer einen schwachen Magen hat, sollte lieber draußen warten: Im Katmandu-Park steht das Haupthaus kopfüber und die Räume drehen sich. Besucher aus allen Altersgruppen können in eine Fantasy-Welt mit Zauberwald und Spiegellabyrinth eintauchen, es gibt auch noch ein 4D-Kino, Laserspiele und einen riesigen Indoor-Spielplatz.

täglich von 10-18 Uhr geöffnet, bis zum 3.11.2022

Erw. 27,50 Euro, Kinder 20 Euro, unter 3 Jahren kostenlos

Brunch

Wie wäre es mit einem späten, ausgedehnten Frühstück in einer der traditionellen Markthallen der Insel? In den „Mercats Municipals” essen zu gehen, ist mehr als nur Nahrungsaufnahme: Das hektische Markttreiben beobachten, den Mallorquinern beim Einkaufen zusehen und dabei Menüs aus frischen Zutaten bestellen und probieren. Von Tapas über Bocadillos bis Sushi gibt es ein breites Angebot für fast jeden Geschmack.

Mercat de l’Olivar in Palma , Mo bis Sa 7-14.30 Uhr

Mercat de Santa Catalina , Mo bis Sa 7-16 Uhr

Mercat Municipal Manacor Mo bis Sa 8-14 Uhr

In der Regel gibt es bei allen Eintrittspreisen einen Rabatt für Balearen-Residenten.