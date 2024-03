Die Osterzeit auf Mallorca hat begonnen – und damit auch die Urlaubszeit auf der Insel. Seit Gründonnerstag sind alle deutschen Bundesländer in den Ferien. Wenn auch Sie planen, ein paar Tage auf Mallorca zu verbringen, kommen diese Tipps für Sie gerade richtig. Mithilfe von MM entdecken Sie über die freien Tage (und Feiertage) die Insel einmal von einer anderen Seite. Dabei ist es egal, ob Sie alleine, als Paar oder als Familie mit oder ohne Kinder unterwegs sind. MM hat fünf Insider-Tipps, die jedem etwas zu bieten haben.

Mit Drinks und Tapas

Die Mallorquiner sind vor allem eins: gesellig. An den Wochenenden und Feiertagen sind deshalb viele Restaurant- und Barterrassen dicht bevölkert. Viele Menschen treffen sich schon nachmittags mit Freunden und der Familie zum „Tardeo”, einem kleinen Umtrunk. Gepflegt etwas Alkoholisches trinken, dazu Mittagstisch oder ein paar Tapas essen, gehört fast immer zu einem Wochenende und zu Feiertagen auf Mallorca dazu. Dazu läuft oft laute Musik, manchmal wird auch getanzt. Sehr beliebt sind zudem die Vermuterías, in denen der Kräuterwein serviert wird.

Auf dem Jahrmarkt

Eine Runde Autoscooter, dann aufs Riesenrad und hinterher gibt es Zuckerwatte und Pommes für alle – ein Besuch auf der größten Kirmes der Balearen lohnt sich immer. Noch bis einschließlich Sonntag, 7. April, sind die rund 150 Fahrgeschäfte und Buden auf dem Veranstaltungsgelände Son Fusteret in Palma de Mallorca aufgebaut. Für kleine, sensible oder kranke Menschen gibt es auch „stille” Tage, an denen auf der Kirmes der Geräuschpegel heruntergedreht wird. Am Mittwoch, 3. April, ist der nächste lärmfreie Tag.

Noch bis einschließlich Sonntag, 7. April, findet die Fira del Ram statt. Foto: Martin Ansorge

Mit schönen Fotos

Mit welchen Blick Einheimische ihre Stadt sehen, können Sie im Kulturzentrum Can Balaguer in Palma de Mallorca erfahren: Kostenlos werden die besten Fotomotive des Wettbewerbs „37. Palma Fotogràfica” ausgestellt. Gezeigt werden bis 7. April Aufnahmen des täglichen Lebens der Inselhauptstadt.

Im Fantasy Museum

Noch ist der Themenpark an der Plaça Mayor in der Inselhauptstadt ein Geheimtipp unter Residenten-Familien. Denn vor allem bei schlechtem Wetter ist das Fantasy Museum eine tolle Alternative für einen Ausflug. Auf 200 Quadratmetern gibt es Räume voller Illusionen und Lichteffekte zu entdecken, und damit sprechen die Betreiber jede Altersklasse an. Dabei kann man tolle Fotos für Instagram machen. Noch mehr Informationen zu Öffnungszeiten und Preisen gibt es hier.

Das Fantasy Museum auf Palmas Plaça Mayor ist für alle Besucher jeder Altersklasse einen Besuch wert. Foto: Thor Schoof Lifemoments Photography

In den Chiquiparks

Noch ein Schlechtwetter-Tipp für Familien mit Kindern: Die Kleinen toben sich aus, die Großen genießen ihren Kaffee, während er noch heiß ist. Klingt gut, oder? Das geht auf Mallorca in den „Chiquiparks”, wie die Indoor-Spielplätze auf Spanisch heißen. Oft sind sie an eine Bar oder ein Restaurant angehängt und dürfen kostenlos genutzt werden. Einen Chiquipark gibt es in Palma unter anderem im Café Madre in der Altstadt oder auch im Einkaufszentrum Porto Pi.