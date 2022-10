Ein Trip nach Mallorca in den Herbstmonaten ist für viele perfekt, die den Menschenmassen im Hochsommer entgehen und die Naturlandschaften der Insel genießen möchten. Vor allem für Abenteurer ist Mallorca ein Paradies, denn es gibt eine Vielzahl an Wanderwegen, die durch die Bergkette der Serra de Tramuntana führen und unterschiedliche Schwierigkeitsgrade aufweisen.

Zudem ist das Klima auf der Insel das ganze Jahr angenehm mild und eignet sich daher bestens zum Wandern. Das Buchungsportal für Ferienwohnungen Holidu hat jetzt die AllTrails-Daten von über 600 Wanderungen untersucht, um die am besten bewerteten Wanderrouten der Insel zu finden. Das sind die Top-5-Ergebnisse der Erhebung:

1. Es Pujadors-Coll de na Benet-Bon Aire (5/5 Bewertung, 25 Rezensionen): Auf das Siegerpodest im Ranking hat es die Wanderroute von Es Pujadors über den Coll de na Benet nach Bon Aire geschafft. Der Wanderweg ist etwa fünf Kilometer lang und befindet sich in der Nähe von Alcúdia im Norden Mallorcas. Die Strecke hat einen mittleren Schwierigkeitsgrad und kann in etwa zwei Stunden absolviert werden. Der Panoramaweg ist teils etwas uneben, bietet aber eine schöne Aussicht auf die umliegenden Berge sowie das Meer. Besonders schön kann eine Wanderung zum Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang sein. Ausreichend Wasser und Sonnenschutz nicht vergessen!

Bei Es Pujadors hat man diese Ausblicke.

2. Rundweg La Trapa (4.7/5 Bewertung, 214 Rezensionen): Der Rundwanderweg entlang der Klosterruine „La Trapa” in der Nähe von Port d’Andratx hat es in der Rangliste auf den zweiten Platz geschafft. Die 7,6 Kilometer lange Route wird als moderat eingestuft. Die Wanderung dauert im Schnitt knapp unter drei Stunden und ist das ganze Jahr über begehbar. Besonders für (Hobby)-Ornithologen ist die Strecke ein Genuss, da man viele unterschiedliche Vogelarten beobachten kann. Auch der Blick aufs Meer und auf die Altstadt von Sant Elm ist es wert, die Strecke zu begehen. Es wird empfohlen, feste Wanderschuhe zu tragen, da es ein paar steinige Stellen gibt.

Die Gegend um La Trapa.

3. Valldemossa-Puig des Teix-Puig Gros (4.7/5 Bewertung, 54 Rezensionen): An dritter Stelle in der Rangliste steht eine der schwierigsten Routen, die von Valldemossa zum Puig des Teix führt. Dieser etwa 13 Kilometer lange Weg ist bei vielen Bergwanderern sehr beliebt, sodass man auf dieser Strecke mit großer Wahrscheinlichkeit Gesellschaft haben wird. Es handelt sich um einen recht anspruchsvollen Weg, der in etwa fünf Stunden zu bewältigen ist. Da die Route sehr abwechslungsreich ist, eignet sie sich eher für erfahrene Wanderer. Die Strecke führt wieder zurück nach Valldemossa, da es sich um einen Rundwanderweg handelt. Nach der Wanderung empfiehlt es sich, in einem der Restaurants des Ortes einzukehren, um sich von der anstrengenden Aktivität zu erholen. Bevor Sie diese Tour in Angriff nehmen, sollten Sie sich über die aktuellen Informationen vor Ort informieren, da einige Abschnitte des Weges aus verschiedenen Gründen nicht begehbar sind.

Mallorcas historisches Bergdorf Valldemossa.

4. Ruta de Pedra en Sec /Variant al Puig de Maria (4.7/5 Bewertung, 49 Rezensionen): Der nächste Wanderweg in der Rangliste ist die Ruta de Pedra en Sec (GR221), der bekannte Trockensteinweg, der entlang der Westküste durch die Serra de Tramuntana verläuft und zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Dieser fünf Kilometer lange Abschnitt der Route, für den man etwa zwei Stunden benötigt, gilt als einfache Strecke, die auch von Anfängern bewältigt werden kann. Der Weg, der in der Nähe von Pollença verläuft, ist zu jeder Jahreszeit ideal zum Wandern. Er besticht durch seine abwechslungsreiche Landschaft, schöne Küstenausblicke und die typische mediterrane Vegetation.

Der Wanderweg zum Puig de Maria.

5. Ermita la Victoria-Penya des Migdia-Talaia d'Alcúdia (4.7/5 Bewertung, 37 Rezensionen): Die Route, die den fünften Platz belegt, befindet sich östlich der im Norden gelegenen Stadt Alcúdia. Die Tour beginnt an der Ermita de la Victoria und führt durch ein beliebtes Gebiet für begeisterte Wanderer. Dieser Weg wird als schwierig eingestuft, da es einige anspruchsvolle Stellen gibt. Sie sollten sich also gut vorbereiten, bevor Sie diese Wanderung in Angriff nehmen. Einige Wanderer berichteten, dass der Weg teilweise etwas steinig und schwierig zu begehen sei, aber die Panoramablicke, die er bietet, sind die Anstrengung allemal wert! Laut AllTrails benötigt man für die Strecke etwa drei Stunden und 50 Minuten.