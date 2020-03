Til Schweiger kredenzt Pizza auf Mallorca

Der Schauspieler, Regisseur und Filmproduzent Til Schweiger eröffnet ein Pizza-Restaurant auf Mallorca. Schon in diesem Monat soll es in Santanyí mit „Henry likes Pizza” losgehen.

Im Internet wird bereits Personal gesucht. Die Beherrschung der englischen, deutschen und spanischen Sprache ist von Vorteil. Schweiger, der sich schon vor Jahren für einen Zweitwohnsitz auf Mallorca entschieden hat, kredenzt unter dem Namen „Henry loves Pizza” seit dem vergangenen Jahr Teigfladen im Italy-Style in Hamburg.

Wenn das Insel-Restaurant öffnet, dann schließt sich ein klein wenig ein Kreis. Denn Henry ist ein Mallorca-Esel, der sich als begeisterter Mitesser hervortut, sobald es auf der Schweiger-Finca Pizza gibt. Und jetzt kommt das Konzept auf die Insel des Namensgebers.

Doch das dürften nicht die letzten Business-Aktivitäten des 56-Jährigen hierzulande gewesen sein. Schweiger, der einst in der „Lindenstraße” in die Schauspielkarriere gestartet war, ist in vielen geschäftlichen Bereichen aktiv, betreibt unter anderem das „Barefoot-Hotel” in Timmendorfer Strand. Zusammen mit der Hotelgruppe Arcona wolle er daraus eine Kette aufbauen, berichtete kürzlich die „Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung”. Dem Branchenblatt zufolge habe man als nächste Standorte Mallorca, Portugal und zwei Mittelgebirgsregionen in Deutschland im Visier.