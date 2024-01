Exquisites Trinkwasser, das auf Mallorca angeboten wird, aber aus einem Gletscher in Österreich stammt: Was sich zunächst einmal nach einer verrückten Idee anhört, ist das Projekt der Österreicherin Elisabeth Muhr. Sie ist eine der Mitbegründer von Hallstein Artesian Water, einem Unternehmen, das reinstes, alkalisches Tafelwasser auf den Markt bringt. Beim Pressetermin im Mallorca Country Club in Santa Ponça bringt es die sympathische Geschäftsfrau auf den Punkt: "Unser Wasser ist ein absolut reines Naturprodukt, glasklar in der Analyse und damit wohl das gesündeste natürliche Mineralwasser, was zurzeit auf dem Markt ist."

Edwin Weindorfer, Country Club Santa Ponsa, und Elisabeth Muhr, Hallstein Water, feiern die neue Kooperation. Zusammen mit Edwin Weindorfer, CEO des Country Clubs, wollen die beiden Wasserliebhaber nun die Gäste auf Mallorca mit dem natürlichen Getränk verwöhnen. "Sportler legen Wert auf schnelle Regeneration nach der körperlichen Höchstleistung. Da kommen ihnen die Eigenschaften des Gletscherwassers sehr entgegen", so Weindorfer. Und Muhr ergänzt: "Der pH-Wert, der hohe enthaltene Sauerstoff und der niedrige Nitratgehalt verleihen unserem Wasser die perfekte Kombination, um das Immunsystem zu stärken und eventuellen Entzündungen im Körper vorzubeugen." Die Quelle in der Region Hallstatt-Dachstein biete diese exklusiven Merkmale. Drei unabhängige Geologen waren zu dem Ergebnis gekommen, dass nur hier die Möglichkeit bestehe, pures, ungefiltertes und unverfälschtes Wasser zu finden. Keine Menschen, Tiere oder Industrie beeinträchtigen das Nass. Es dringt durch Schichten von hochwertigem Kalkstein und kommt dann in der Quelle an, die durch eine Gletschermoräne vor Verschmutzung geschützt ist. Da es eigenständig aus dem tiefen Gestein an die Oberfläche tritt, wird es als artesisch bezeichnet. Das Oktagon spiegelt die acht

Parameter der Trinkwasserqualität wider. Ob es das beste Wasser der Welt ist? "Es ist auf jeden Fall das am besten behandelte Wasser", erklärt Elisabeth Muhr lächelnd. Die Idee, auf die Suche nach dem reinsten Trinkwasser weltweit zu gehen, entstand 1999 im Hause Muhr in Amerika, wo die Familie lebt. "Wir haben 300 verschiedene Tafelwasser getestet. Ein Blick auf die Inhaltsstoffliste verriet uns aber, dass selbst gehypte Wasser wie Evian oder Fiji keine ausreichend gute Qualität aufwiesen", so Muhr. Auf diese Weise nahm das aquatische Projekt seinen Lauf. Über 15 Jahre später konnte dann erstmals das Edelwasser abgefüllt werden. Ausgelegt ist die Dachsteinquelle für lediglich rund 15.000 Klienten pro Jahr. Diese Exklusivität hat ihren Preis. Neun Euro kostet eine Flasche des edlen Tropfens, der auch im Internet bestellt werden kann. Gut angelegtes Geld, findet die studierte Ingenieurin. "Nicht jeder möchte sich eine Markenhandtasche wie Gucci oder Hermes leisten, aber wer Qualität zu schätzen weiß, der gönnt sich diesen Luxus", betont Muhr und nimmt einen Schluck aus dem Wasserglas. Kritik zum aufwändigen Transport der edlen Ware lässt die gebürtige Österreicherin an sich abperlen. Die Flaschen seien aus recyceltem Glas und damit umweltfreundlich. Und das Wasser brauche keinen zusätzlichen Pumpendruck, um aus dem Gestein aufzusteigen, so Muhr. Nach und nach findet das Wasser vom österreichischen Dachstein seinen Weg in die Welt. Augenzwinkernd verrät die Unternehmerin noch folgende Anekdote: "Die amerikanische Sängerin Beyoncé hat bei ihrer Welttournee unser Wasser für sich und alle Begleiter bestellt. Um die Verschiffung der Gallonen hat sie sich allerdings selbst gekümmert". Mittlerweile führen ausgewählte Restaurants den besonderen Tropfen, ob in Malibu, Wien, London und nun eben auch auf Mallorca. Dort ist es der ideale Begleiter eines Menüs mit Weinbegleitung. "Unser Wasser verträgt sich mit allen Zutaten und alkoholischen Getränken, weil es absolut neutral im Geschmack ist", sagt die Wasserliebhaberin. Tatsächlich schwirren bei der Verkostung des Gletscherwassers eine Fülle von Assoziationen durch den Raum. Von rein über neutral bis vollmundig reichen die Eindrücke der Tester. "Wie ein guter Tropfen, aber ohne Alkohol", ist zu hören. Wasser zu Wein machen, diese Transformation scheint hier fast möglich.