Markthändler in Palma sorgen sich um Hygiene

Die Händler auf dem Markt von Pere Garau in Palma de Mallorca haben sich angesichts der Corona-Pandemie in einem Brief an den Betreiber über unzureichende Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen beklagt. Zuständig für den Markt ist die zum Einzelhandelsverband gehörende Associació de Empresaris dels Mercats Municipals de Palma.

In ihrem Schreiben kritisieren die Mieter von 25 der zurzeit 36 geöffneten Stände das Fehlen konkreter Anweisungen von Seiten der Verantwortlichen und fordern einen aktuellen Lagebericht der Gesundheitsbehörden. Die bestehenden Vorgaben seien bereits mehrere Jahre alt, hieß es.

Die Händler befürworten außerdem die Einrichtung eines weiteren Ausgangs, um Gedrängel zu vermeiden. Ferner fordern sie Sicherheitspersonal, um eine Überfüllung des Markts zu verhindern und die Einhaltung des Mindestabstands zu kontrollieren. Darüber hinaus sollten - wie im privaten Einzelhandel auch - Handschuhe und Desinfektionsgel für die Kunden bereitgestellt werden, erklärten die Händler.