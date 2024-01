Die Kältewelle auf Mallorca war nicht von allzu langer Dauer. In den nächsten Tagen wird die Insel einen Wetterumschwung erleben, der sich kurz und bündig so beschreiben lässt: Es wird deutlich wärmer. Sogar wärmer als normal für dieses Jahreszeit, denn tagsüber werden ab Deinstag, 23. Januar, typische Frühlingstemperaturen herrschen. Wie die Delegation des staatlichen Wetterdienstes Aemet auf den Balearen mitteilte wird ab Dienstag eine Höchsttemperatur von 20 Grad erwartet. Zum Vergleich: Am gestrigen Samstag wurde in Artà, Binissalem, auf Cabrera, sowie in Petra, Port de Sóller und Sa Pobla eine Höchsttemperatur von 14 Grad gemessen, was 0,5 Grad unter dem üblichen Höchstwert zu dieser Jahreszeit liegt. Folglich wird es ab Dienstag deutlich wärmer als sonst.

Auch die Nächte werden weniger kalt sein, denn die Mindesttemperaturen werden voraussichtlich zwischen 9 und 11 Grad liegen, also ebenfalls über der Norm; die üblichen Werte für den ersten Monat des Jahres liegen bei 6 Grad. Außerdem wird der Kontrast noch größer sein, denn die letzten frühen Morgenstunden waren recht kalt, und in einigen Gebieten wurde sogar Frost festgestellt. So fielen die Temperaturen in den frühen Morgenstunden von Samstag auf Sonntag an einigen Orten unter den Nullpunkt: In Escorca und Lluc im Tramuntana-Gebirge sank das Thermometer auf -1 Grad und in Campos im Süden der Insel auf -0,3 Grad. Und so wird die Lage auf Mallorca bis zum angekündigten Wetterumschwung sein: Für diesen Sonntag sowie für Montag, 22. Januar, hat Aemet einen überwiegend leicht bewölkten Himmel angekündigt. Die Tagestemperaturen werden sich kaum ändern und der Wind wird leicht bis mäßig aus Südwest wehen. Nachts besteht noch die Wahrscheinlichkeit von leichtem örtlichen Frost.