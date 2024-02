Streitigkeiten um eine Mietwohnung in Palma de Mallorca haben zu einer handfesten Schlägerei geführt. Am Montagabend soll ein Eigentümer auf seinen Mieter losgegangen sein, berichtet die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Mittwochmorgen. Gemeinsam mit fünf weiteren Freunden soll der Mann den Mieter krankenhausreif geprügelt haben. Das Opfer stammt aus Pakistan und ist 46 Jahre alt, es erlitt dabei mehrere Prellungen im Gesicht und am Oberkörper. Nach dem Vorfall musste der Mann im Krankenhaus Son Espases behandelt werden.

Konkret ging es in dem Fall um eine Wohnung im Ausgehviertel von Palma de Mallorca, Santa Catalina. Eigentlich war der Langzeit-Mietvertrag bis 2027 aufgesetzt worden. Doch der Vermieter wollte den Vertrag vorzeitig kündigen, weil er seine Wohnung lieber als Ferienunterkunft Touristen anbieten wollte. Das Opfer habe mündlich eingewilligt, doch die Kündigung nicht unterschrieben. Man habe sich auf ein Auszugsdatum geeinigt, erklärte das Opfer gegenüber der Nationalpolizei in Palma.

Der Pakistani habe zugesagt, auszuziehen, sobald er eine neue Wohnung gefunden habe. Das ging dem Eigentümer wohl nicht schnell genug und die Lage zwischen den beiden Parteien spitzte sich zu, schreibt "Ultima Hora". Der Vermieter habe die Wohnung zusammen mit fünf Freunden betreten und gemeinsam hätten sie den Mann verprügelt. Auch zuvor habe es schon Konflikte zwischen den beiden Parteien gegeben. Wie der Mieter aussagte, soll der Vermieter mehrmals versucht haben, sich unerlaubten Zutritt zu der Wohnung zu verschaffen. Deshalb hatte der Mieter zuvor schon das Türschloss auswechseln lassen. Der Wohnungsmarkt auf Mallorca ist – zumindest für Normalverdiener – seit vielen Monaten angespannt. Weil die Mietpreise stetig steigen, haben viele Menschen ein Problem, passenden und bezahlbaren Wohnraum zu finden. Hinzukommt, dass mit Beginn der Sommersaison viele Wohnungen und Häuser als Ferienunterkünfte abgeboten werden – oft illegalerweise.