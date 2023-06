Raus aus dem Alltag, ab nach Mallorca und den Sommer genießen – viele Urlauber verbringen gerade die großen Ferien auf ihrer Lieblingsinsel. Auch viele Prominente sind in den vergangenen Wochen hier gesichtet worden. Jetzt kommt noch einer dazu: Bundesliga-Fußballer Mario Götze. Er ist in diesen Tagen zusammen mit seiner Familie im Tramuntana-Gebirge und ist in einem Landhotel beherbergt. Seine schwangere Frau Ann-Kathrin Götze, die als Model und Influencerin bekannt ist, teilte Fotos auf ihrem Instagram-Account. Auch ihr gemeinsamer Sohn wird wohl mit dabei sein.