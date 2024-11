Die robotergestützte Chirurgie verbessert die Leistung der konventionellen und laparoskopischen Chirurgie in Bezug auf die Sichtbarkeit und die Präzision des Spezialisten beim Zugang zu komplexen chirurgischen Bereichen der Anatomie des Patienten.

Dabei handelt es sich um den weltweit fortschrittlichsten chirurgischen Ansatz, der es dem Chirurgen ermöglicht, von einer unabhängigen Konsole aus zu operieren, die über eine 3D-Vision und eine Steuerung verfügt, von der aus er vier Gelenkarme bedient, die sich um 360 Grad drehen und einen perfekten Puls und eine Präzision beibehalten können, die den Fähigkeiten eines menschlichen Arms überlegen ist. Dies erhöht die Kontrolle des Chirurgen bei chirurgischen Eingriffen.

Víctor Ribot, Gebietsleiter von Quirónsalud auf den Balearen, dankt der Familie Rotger für die Spende der Roboterausrüstung für die Klinik. Eine Entscheidung, die, wie er erklärt, „Quirónsalud an die Spitze der Chirurgie auf den Balearen bringt, eine Quelle der Anziehungskraft für Talente ist, die die besten Fachärzte für Urologie, Gynäkologie, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und allgemeine Verdauungschirurgie im medizinischen Personal der Klinik zusammenbringt und eine wichtige Verbesserung der Versorgung der Patienten auf den Balearen darstellt“.

Das Team der robotergestützten Chirurgie mit mehr als 100 Operationen mit dem Da Vinci Xi Roboter in der Clínica Rotger.

Dr. Federico Sbert, medizinischer Direktor der Clínica Rotger, betont: „Die Roboterplattform ist ein großer Fortschritt für die Patientensicherheit, da mit dem Roboter kleinere und weniger schmerzhafte Schnitte gemacht werden können. Die Nähte sind präziser und das Risiko einer Infektion oder Blutung ist geringer. Schließlich verkürzt sich der Krankenhausaufenthalt und der Patient erholt sich schneller“.

Dr. Marta de la Cruz, Leiterin der Abteilung für robotergestützte Chirurgie in der Clínica Rotger und im Krankenhaus Quirónsalud Palmaplanas.

Frau Rosa María Regí und die Ärzte Fernando Rotger und Ramón Rotger sagen: „Wir haben uns immer gewünscht, dass die Patienten nicht auf das Festland reisen müssen, um behandelt zu werden. Das war eine unserer Prioritäten. Auf den Balearen waren wir seinerzeit die Ersten, die verschiedene Technologien wie die extrakorporale Nierenlithotripsie oder Pet-Tac eingeführt haben, und jetzt sind wir die Ersten, die den da Vinci-Roboter in der privaten Gesundheitsversorgung einsetzen“. Kurz gesagt, ein Engagement für medizinische Spitzenleistungen mit direktem Einfluss auf die Gesundheit der Patienten, das es uns bereits ermöglicht hat, die ersten 100 Roboteroperationen in der privaten Gesundheitsversorgung auf Mallorca zu übertreffen.

Dr. Juan Pablo Burgués.

Dr. Marta de la Cruz, Leiterin der Abteilung für robotergestützte Chirurgie an der Clínica Rotger und dem Hospital Quirónsalud Palmaplanas, hebt die vielen Möglichkeiten hervor, die die robotergestützte Chirurgie noch zu entwickeln hat: „Sie bietet einen neuen Service in einem exzellenten chirurgischen Umfeld, der es vielen Patienten ermöglicht, ihre Wartezeit für eine Operation zu verkürzen und sich operieren zu lassen, ohne auf das Festland reisen zu müssen“.

Erste Operation mit Da Vinci Xi und die ersten 100 robotergestützten Eingriffe in der Clínica Rotger

Neben vielen anderen Meilensteinen in seiner Karriere führte Dr. Antonio de Lacy die erste robotergestützte Operation in einer Privatklinik auf den Balearen durch. Aus seiner Erfahrung hebt er hervor: „Die Koordination der Teams in der Clínica Rotger hat es uns ermöglicht, vom ersten Tag an eine hervorragende Leistung der Roboterplattform zu erzielen“.

Die Ärzte José María Muñoz und José Manuel Olea.

Dr. Juan Pablo Burgués, der erste Chirurg, der auf den Balearen eine robotergestützte Operation durchführte, betont: „Das Erreichen der ersten 100 robotergestützten Operationen ist eine Quelle des Stolzes für das gesamte Team, das an diesem Fortschritt beteiligt war, der im Wesentlichen eine Verbesserung der Patientenversorgung darstellt“. Dr. de Lacy unterstreicht: „Obwohl für eine Operation verschiedene Ansätze gewählt werden können, gibt es bestimmte Pathologien oder bestimmte Bereiche der Chirurgie, die am besten mit der robotergestützten Chirurgie durchgeführt werden können, und deshalb müssen wir sie fördern“.

Zudem belegen und bestätigen mehrere Studien die Überlegenheit der Roboterchirurgie bei der Prostataoperation. „Für eine bessere Erhaltung der Miktionskontrolle und der sexuellen Funktion“, erklärt Alfred Mus, Urologe in der Clínica Rotger. In der gynäkologischen Chirurgie hebt Dr. Anna Torrent die Präzision des Roboters hervor und fasst zusammen: „Er erleichtert komplexe Operationen“.

Bahnbrechende Operationen dank des Da Vinci-Roboters

Die robotergestützte Plattform ist auch eine Quelle der Innovation und der Einführung neuer Techniken. Die Ärzte José María Muñoz und José Manuel Olea sind führend in der technologischen Optimierung mit neuen chirurgischen Ansätzen, die von der Roboterchirurgie unterstützt werden. Zum ersten Mal haben sie auf den Balearen einen „robotergestützten Magenbypass“ mit dem Da Vinci Xi durchgeführt, bei dem der Magen verkleinert und die Nahrung durch den Darm umgeleitet wird, ohne den für die Fettaufnahme zuständigen Bereich des Verdauungssystems zu durchqueren.

„Die Bauchhöhle ist ein sehr kleiner Raum, und bei dieser Operation muss man viele Stiche auf kleinem Raum durchführen, aber der Roboter bietet eine entscheidende Amplitude und Bewegungsfreiheit, um ein besseres Ergebnis zu erzielen“. Dr. Muñoz, der auch zum ersten Mal auf den Inseln den robotergestützten Zugang zur Achalasie durchgeführt hat, betont: „Der Roboter bringt Sicherheit in die von uns durchgeführten chirurgischen Eingriffe“.

Ärztin Anna Torrent.

Dr. Guillermo Til, Facharzt für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, sagt über den Roboter: „Er erweitert die therapeutischen Möglichkeiten in Fällen, die bisher sehr schwierig zu behandeln waren. Jetzt haben wir weniger aggressive Ansätze und mehr Heilungsmöglichkeiten, sowohl in der Onkologie als auch in der Schlafapnoe-Chirurgie“. In diesem Sinne ist Dr. Manuel Tomás dankbar, dass „wir Technologie und menschliche Fähigkeiten anbieten können, um die medizinische Versorgung anzuführen“.

Dr. Guillermo Til.

Dank dieses Engagements für die Renovierung der Einrichtungen, den Einsatz modernster Technologien und die Anwerbung der besten Spezialisten konnten so wichtige Erfolge wie die ersten 100 Roboteroperationen in der privaten Gesundheitsversorgung auf Mallorca erzielt werden. Dr. Muñoz: „Es ist sehr wichtig, dass diese Errungenschaft eine Teamleistung ist, die von verschiedenen Fachrichtungen erbracht wurde, und ich denke, das zeigt, dass wir etwas Gutes für die Bevölkerung tun“.

Dr. Lacy: „Meiner Meinung nach hat die Clinica Rotger einen der 5 besten chirurgischen Bereiche der Welt“.

Mehr als hundert robotergestützte Eingriffe wurden in angemessener Zeit durchgeführt, und zwar in verschiedenen Fachbereichen: Urologie, Gynäkologie, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und allgemeine Verdauungschirurgie, mit ausgezeichneten Ergebnissen. Ich denke: „Das ist gut für die Klinik, die Chirurgen und die Patienten“.