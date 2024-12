Mit ihrer spektakulären Kombination aus Luxus, Musik und Gastronomie ist die Silvesterparty im Can Bordoy Grand House & Garden nicht nur die exklusivste auf Mallorca, sondern auch eine unvergessliche Feier für alle, die das Jahr auf einzigartige Weise verabschieden wollen. Nur wenige Hotels in der Balearenhauptstadt bieten eine so ausgefeilte und komplette Show,– kombiniert mit einer exquisiten Gastronomie auf höchstem Niveau.

Gala auf höchstem Niveau Nach dem Erfolg von 2023 hat sich das symbolträchtige 5-Sterne-Luxushotel für ein ähnliches Format wie im vergangenen Jahr entschieden, allerdings mit einem neuen Thema, das sich um die 70er und 80er Jahre drehen wird. Die „Grand Night Fever“-Atmosphäre wird durch die Paillettendekoration und die Discomusik dieser glorreichen Ära spürbar sein, die von Sängern wie Bilonda, Javier Esteve, Liam live und dem Saxophonisten Miky Ramon sowie von bekannten DJs wie Easy Mike und Kevin u.a. dargeboten wird. Insgesamt treten 18 international bekannten Künstlern vom Broadway und aus Las Vegas auf, um die beste Live-Musik und außergewöhnliche Shows mit Magie, Pantomime, Tanz, Akrobatik, „Pole Dance“ und Jonglage im Stil des Cirque du Soleil zu bieten. Spektakuläre Gastronomie Chefkoch Andrés Benítez, der für das gastronomische Angebot verantwortlich ist, hat ein exklusives Menü kreiert, das in Form eines Flying Buffets serviert wird, das Ganze in den spektakulären Gärten dieses Boutique-Hotels, einem ehemaligen Familiensitz aus dem 16. Jahrhundert. Zu den Köstlichkeiten gehören unter anderem Gillardeau-Austern, Beluga-Kaviar, karamellisierte Gänsestopfleber, Ente mit Trüffelsauce, blauer Hummer und Garnelen-Ceviche, begleitet von den feinsten lokalen Weinen und Luxus-Champagnern wie Pol Roger und Louis Roederer. Für VIP-Teilnehmer wird das Erlebnis durch eine persönliche Betreuung mit einem Privatkellner, einer Auswahl an erstklassigen Delikatessen wie Albino-Kaviar und Langusten sowie einem Privatchauffeur während des gesamten Abends noch gesteigert. Strenge Kleiderordnung, aber Tickets für alle Obwohl das VIP-Ticket diese Gala als die luxuriöseste und exklusivste Party Mallorcas positioniert, bietet die Veranstaltung auch Optionen für andere Budgets, wobei die Atmosphäre von strenger Kleiderordnung und Eleganz erhalten bleibt: BASIC-Ticket: 450 Euro pro Person (beinhaltet den Zugang zur Party, das Flying Buffet und die Show)

PREMIUM-Ticket: 2500 Euro pro Tisch für maximal vier Personen (beinhaltet den zusätzlichen Service eines privaten Kellners während des gesamten Dinners).

VIP-Ticket: 6000 Euro pro Tisch für maximal vier Personen (beinhaltet zusätzlich den Service eines privaten Kellners während des gesamten Abendessens, die Dienste eines privaten Chauffeurs während des gesamten Abends und ein Tablett mit Luxusprodukten, die vom Chefkoch Andrés Benítez kreiert wurden) Hinweis: Die Preise für die VIP-Tickets verstehen sich pro Tisch, unabhängig davon, ob dieser mit einer oder vier Personen besetzt ist. Tickets sind bereits erhältlich, und alles deutet darauf hin, dass diese Veranstaltung wieder einmal ausverkauft sein wird und sich als absoluter Maßstab für Glamour und Eleganz auf der Insel festigt. Weitere Infos gibtes hier