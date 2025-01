Gaming hat sich zu einer echten Mainstream-Kultur entwickelt. Weltweit belaufen sich die Zahlen der aktiven Spieler auf etwa 3,2 Milliarden. Davon befinden sich 430 Millionen in Europa. Ein enormer Markt, der vor allem aus den heimischen Gaming-Zimmern belebt wird. Ein entspannendes Zimmer, in dem man in den virtuellen Welten versinken kann, ist für viele Zocker ein Muss. Was es für ein ruhiges und produktives Gaming-Zimmer oder -Ecke braucht, zeigt der aktuelle Artikel.

Wie viel Platz steht zur Verfügung

Bevor es überhaupt an die Einrichtung geht, sollte feststehen, wie viel Platz überhaupt zur Verfügung steht. Es kann ein komplettes Zimmer oder auch nur eine Ecke eingerichtet werden. Hierbei ist wichtig zu beachten, dass genügend Platz sein sollte, wenn die Zockerfreunde vorbeischauen. Ein kleines Gaming-Zimmer bekommt jedoch viel schneller eine gemütliche und entspannende Atmosphäre als ein riesiger Raum, der schnell kalt wirken kann.

Konsolen- oder PC-Zocker

Es macht einen großen Unterschied, ob die browser games deutsch am PC gezockt werden oder auf der Konsole. An einen PC sind wesentlich mehr Einrichtungselemente gekoppelt. Es werden ein Gaming-Tisch und ein bequemer Gaming-Stuhl benötigt. Der PC ist nicht so kompakt wie eine Spielkonsole und benötigt mehr Platz. Die Konsolenspieler können auf einen Gaming-Stuhl verzichten und setzen eher auf einen entspannenden Sessel oder eine Couch. Beide Spielertypen benötigen jedoch einen guten Monitor, der optimalerweise dort positioniert wird, wo keine Lichtspiegelungen durch ein Fenster entstehen.

Farbwahl mit großem Einfluss auf die Stimmung

Generell ist empfehlenswert, ein stimmiges Farbkonzept für das komplette Zimmer einzuhalten. Entspannende Farben wie verschiedene Blautöne und die typischen warmen Farben der Urlaubsinseln sorgen auch in den heimischen Wänden für ein entspanntes Gefühl. Natürlich wird dies auf Gaming übersetzt. Das bedeutet, dass Tastaturen mit türkisblau oder warmem Orange beleuchtet werden. Indirekte Lichtquellen können farblich auf das Thema angepasst werden, um eine Gesamtstimmung zu erzeugen.

Für ein sehr produktives Umfeld sollte jedoch auch eine natürliche Lichtquelle vorhanden sein. Sonnenlicht gibt dem Körper das wichtige Vitamin-D, es sorgt für Energie und hebt die Stimmung. Außerdem braucht gerade ein Gaming-Zimmer, in dem für einige Stunden die PCs heiß laufen, eine Frischluftquelle, die Sauerstoff und Kühle in den Raum bringt. Dabei ist zu beachten, dass keine Spiegelungen im Bildschirm auftauchen. Optimalerweise gibt es Vorhänge, bei denen man auch mal das Fenster verdecken kann, wenn einem danach ist. Grün, blau und warme Erdtöne sorgen laut Farbpsychologie für eine ruhige und erholsame Atmosphäre.

Natur im Zimmer auch beim Gaming

Voll abgedunkelte Zimmer, in denen man sich in einer Ecke verliert, sind für ein Gaming-Zimmer nicht mehr angesagt. Es müssen nicht gleich lichtdurchflutete Paläste sein, doch ein gewisser Anteil an Sonnenlicht und Natur dürfen darf sein. Es gibt eine große Auswahl an Zimmerpflanzen, die sich in Räumen mit wenig Licht wohlfühlen. Dazu zählen Kolbenfaden, Kentiapalme, Drachenbaum, Bergpalme oder Bogenhanf. Viele dieser Pflanzen sind extrem pflegeleicht. Sie brauchen wenig Licht und Wasser und sind generell sehr genügsam. Pflanzen sorgen außerdem für bessere Luft. Damit sind sie das ideale Accessoire für Gamer, die wenig Zeit in Pflege investieren, aber trotzdem eine Hauch Natur haben wollen.

Weniger Kabelsalat, weniger Stress

Zu viel Unordnung erzeugt bekanntermaßen Stress. Gerade bei der Einrichtung der Hardware-Geräte, die bei einem Gaming-Zimmer mit PC dazugehören, sollte darauf geachtet werden, dass es keinen Kabelsalat gibt. Moderne Gaming-Tische besitzen Löcher und andere Vorrichtungen, um Kabel zu sammeln und über versteckte Kanäle weiterzuleiten. Je weniger von den diversen Verkabelungen zu sehen ist, desto ruhiger und entspannter wirkt der ganze Aufbau. Hinzu kommt der praktische Nutzen. Denn viele offen herumliegende Kabel sind Stolperfallen, die man in einem Gaming-Zimmer mit teurer Ausrüstung nicht gebrauchen kann.

Fazit

Ein Gaming-Zimmer so einzurichten, dass es produktiv und gleichermaßen entspannend ist, stellt kein Problem dar, wenn einige Rahmenbedingungen beachtet werden. Dabei sollten die Wirkung der Farben beachtet werden, genügend Frischluft und ein wenig Natur vorhanden sein. Obendrauf wird auf Ordnung geachtet und schon ist ein ruhiges Gaming-Zimmer, bei dem der Fokus auf den Sieg im Spiel liegt, zusammengestellt.