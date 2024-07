Mallorca ist das Sehnsuchtsziel schlechthin. Beinahe 19.000 Deutsche leben dauerhaft auf der Baleareninsel und genießen einen mediterranen Lebensstil mit viel Sonne, hohen Temperaturen und schönen Wohnungen. Die spanische Insel ist auch bekannt für ihre Fincas und den typisch mallorquinischen Einrichtungsstil. Obwohl dieser meist mit Luxus assoziiert wird, ist es durchaus möglich, ein Haus auf Mallorca kostengünstig einzurichten. Wie das gelingt und worauf besonders geachtet werden sollte, erfahren Sie in den folgenden Zeilen.

Mallorquinische Einrichtungen sind auch kostengünstig möglich

Die typisch mallorquinische Einrichtung ist ein echter Exportschlager. Nicht wenige Deutsche, die aus ihrem Urlaub auf der Insel heimkehren, lassen sich vom Mallorca-Stil inspirieren. Zu den besonderen Kennzeichen der Hauseinrichtungen zählen etwa Terrakottafliesen und der Einsatz von vielen Steinelementen. Die oberste Regel ist jedoch eine andere: Eine helle Grundfarbe muss her. Rustikales Holz und Steinfliesen werden zwar mit Vorliebe verbaut; das so begehrte Gefühl von Leichtigkeit stellen sie jedoch nur in Kombination mit hellen Farben und hoher Lichtdurchlässigkeit im Haus her.

Stühle und Tische sind hingegen meist aus weitgehend unbehandeltem Holz hergestellt. Sie sorgen so für eine naturnahe Atmosphäre in der mallorquinischen Wohnung. Insgesamt entsteht so ein guter Mix aus leichter Helligkeit und schweren Elementen. Was teuer klingt, kann dabei in der Praxis durchaus erschwinglich sein: Die Einrichtung Ihres Hauses auf Mallorca ist auch ohne großes Budget möglich – und das auf Wunsch sogar im klassisch-mallorquinischen Stil.

Praktische Tipps für die Hauseinrichtung auf Mallorca

Möglich ist das mit nur wenigen kleinen Tricks, die Sie bei der Einrichtung Ihres Hauses auf Mallorca beachten sollten. Wir haben die wichtigsten Empfehlungen für Sie übersichtlich zusammengestellt – mitsamt konkreten Geheimtipps für die Insel.

Tipp: Minimalismus ist angesagt

Der typisch mallorquinische Stil lebt von seiner Leichtigkeit. Fincas auf der Insel sind vielfach so konzipiert, dass alle Räume mit Licht geflutet werden. Das beschert nicht nur einen guten Start in den Tag, sondern setzt auch designtechnisch Statements. Entscheiden Sie sich für eine minimalistische Einrichtung Ihres Hauses, sparen Sie viel Geld – und tragen zugleich dazu bei, dass Ihr Haus zu jeder Jahreszeit frühlingshaft hell wirkt. Je weniger Möbel Sie in Ihrem Haus platzieren, desto ungehinderter kann das Licht den gesamten Raum durchdringen. Das kreiert eine einzigartige Atmosphäre in Ihrem Zuhause. Minimalistische Einrichtungen, die besonders kostengünstig umzusetzen sind, liegen darüber hinaus gerade im Trend: Viele Immobilienbüros beobachten in der Innenarchitektur gerade im gehobenen Segment auf Mallorca großes Interesse am Minimalismus. Sie machen also keinen Fehler, wenn Sie sich dafür entscheiden, viel freien Raum zu lassen und weniger Möbel anzuschaffen.

Tipp: Highlights bewusst aussuchen

Eine Wohnung minimalistisch einzurichten, ist dennoch nicht einfach – schließlich soll sie nicht leer, sondern bewusst designt wirken. Dafür ist es wichtig, bewusst Highlights zu setzen. In der Praxis bedeutet das, einige besonders hochwertige Möbelstücke als Eyecatcher auszuwählen und geschickt im Raum zu platzieren. Ob es sich dabei um einen hochwertigen Naturholzschrank oder um gut verarbeitete Stühle handelt, ist dabei unerheblich. Die Konzentration auf einige wenige Highlights, die jedoch bewusst ausgewählt werden, spart viel Geld.

Tipp: Trödelmärkte und Second-Hand-Läden

Besonders auf Mallorca ist es lohnenswert, Einrichtungsgegenstände auf Trödelmärkten oder in einem der vielen Second-Hand-Läden zu kaufen. Hier verstecken sich mitunter echte Schätze, die Sie für wenig Geld erwerben können. Der größte Trödelmarkt auf der Insel ist der Consell-Markt, der jeden Sonntag zwischen 9 und 14 Uhr im Polígono Industrial stattfindet. Ein echter Geheimtipp ist der Mercadet Vintage, der unregelmäßig im Santa-Catalina-Viertel von Palma stattfindet. Hier werden vor allem hochwertige Second-Hand-Möbel verkauft.

Tipp: Nachhaltigkeit ist auf lange Sicht günstiger

Der wohl wichtigste Tipp ist jedoch ein anderer: Nachhaltigkeit ist der Schlüssel zu einer auf lange Sicht günstigen Einrichtung Ihres Hauses. Wer vor allem auf sehr günstig produzierte Möbel setzt, um Kosten zu sparen, wird bald das Nachsehen haben: Diese Möbelstücke sind nicht nachhaltig und müssen weitaus eher ersetzt werden als hochwertig produzierte. Es lohnt sich daher deutlich eher, auf gebrauchte Qualitätsware zu setzen, an der Sie noch lange Freude haben werden.

Fazit: Ihr Haus auf Mallorca kostengünstig einrichten

Mit wenigen Tricks ist es möglich, Ihr Haus auf Mallorca kostengünstig einzurichten. Eine minimalistische Innenarchitektur mit Fokus auf wenige Highlights, die gebraucht auf den Trödelmärkten der Insel sowie in speziellen Shops günstig erworben werden können, ist der Schlüssel zum Erfolg.