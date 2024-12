Die Zahl der Immobilienmakler auf Mallorca ist groß, könnte man meinen. Wer sich abheben und erfolgreich sein will, braucht Kreativität, Kundenorientierung und großes Engagement. Jetzt hat Svensk Fastighetsförmedling seinen Weg auf die Insel gefunden, dank Gustaf und Christin Rampeltin Molin. Ihr Immobiliengeschäft in der Avenida Argentina in Palma bietet dem Kunden weit mehr als nur Maklerdienste. Willkommen im Geschäft!

Christin Rampeltin Molin ist eine Unternehmerin durch und durch und eine Frau, die vor nichts zurückschreckt. Die Tatsache, dass sie drei harte Trainingsprogramme hinter sich hat, ist nichts, womit man prahlen könnte, aber beeindruckend. 2016 zog sie mit ihrer Familie, bestehend aus ihrem Mann Gustaf und drei Kindern, ganz nach Mallorca. Zu Hause in Västervik führte Christin zusammen mit Gustaf ein Bekleidungs- und Designgeschäft, das so beliebt war, dass es 2011 zum „Besten Modegeschäft des Jahres in Schweden“ gekürt wurde. Neben dem Geschäft hat sie als Krankenschwester, Innenarchitektin, Wirtschaftswissenschaftlerin mit Schwerpunkt Marketing und sogar als gemäßigte Gemeinderätin mit Schwerpunkt auf Entwicklungsfragen, Kinder, Schulen und Gemeindeaufbau gearbeitet.

Gustaf und Christin Rampeltin Molin

WARUM SIND SIE IMMOBILIENMAKLER GEWORDEN?

"Unser Hauptinteresse ist und war schon immer die Immobilie. Wir sind Projektmenschen und bauen, veredeln, renovieren und gestalten seit 25 Jahren Häuser. Unsere erste Renovierungsimmobilie haben wir vor 14 Jahren auf Mallorca gekauft, und seitdem haben wir uns immer wieder nach interessanten Objekten umgesehen. Ich habe gezeichnet, entworfen und dekoriert, während Gustaf gebaut und getischlert hat. In den letzten Jahren hat er auch mit Sachversicherungen gearbeitet. Wir wollten Svensk Fastighetsförmedling hier auf der Insel etblieren und haben nicht gezögert, als es die Möglichkeit gabe, die Marke auf Mallorca zu etablieren. Mit einer seit 85 Jahren in Schweden eingeführten Marke mit 230 Büros fühlten wir uns sicher. Svensk Fastighetsförmedling steht für viele wertvolle Werte und es kann nicht schaden, ein wenig schwedische Qualitätssicherung und Ordnung in der Immobilienbranche auf Mallorca zu haben.

Ein roter Faden in unserem Leben sind Projekte und Immobilien, allerdings auf unterschiedliche Weise. Gustaf arbeitete vor etwa acht Jahren als Immobilienmakler und schon damals war der erste Gedanke geboren, eine Immobilienagentur zu gründen. Wir verfügen über ein breites Netzwerk auf Mallorca, sowohl in Bezug auf Makler, Architekten, Anwälte und Bauherren, so dass sich der Schritt ganz natürlich anfühlte. Wir hatten das Gefühl, dass unsere unternehmerische Erfahrung, unsere wertvollen Netzwerke und unser echtes Interesse an den Menschen und an Mallorca eine perfekte Kombination für die Leitung eines Immobilienbüros sind. Wir haben schon immer zusammen gearbeitet, so dass sich der Schritt vom gemeinsamen Mode- und Designgeschäft zum 'Mallorca-Immobilienmaklerpaar' genau richtig anfühlte. Wir wissen, wie viel es unserer Familie bedeutet, auf Mallorca zu leben und zu wohnen, und so sehen wir es als eine Ehre an, anderen dabei helfen zu können. Wir lieben Mallorca und ich denke, unsere Kunden können das auch spüren".

WAS BEDEUTET DAS?

"Wir wollen dem Kunden mehr bieten. Wir wollen in der Lage sein, ein komplettes Paket anzubieten, bei dem der Kunde durch den gesamten Kaufprozess geführt wird, aber auch die gesamte Unterstützung drum herum erhält. Beim Aufbau einer Kundenbeziehung geht es nicht nur um den Verkauf eines Produkts, sondern um den Aufbau einer Beziehung vor, während und nach dem Kauf. Unser Immobiliengeschäft soll sich so anfühlen, als käme man nach Hause an den Küchentisch oder ins Wohnzimmer und nicht ins Büro von jemandem. Wir wollen, dass unser Immobiliengeschäft Schweden atmet, und deshalb ist die gesamte Inneneinrichtung skandinavisch. Mit meiner Erfahrung als Innenarchitektin können wir auch mit Rat und Tat zur Seite stehen, Design oder Styling".

HABEN SIE ERFAHRUNG IN DIESEM BEREICH?

"Wir kennen die Arbeit mit Immobilien wie unsere Westentasche und die Abläufe beim Kauf und Verkauf. Ein Immobilienbüro zu führen, ist für uns neu, aber wir sind seit 18 Jahren im Geschäft und unermüdliche Unternehmer. Bevor wir Svensk Fastighetsförmedling gegründeten, haben wir selbst viele Projekte durchgeführt, bei denen wir Wohnungen gekauft, gebaut, geschaffen und verkauft haben, bei denen wir die meisten Dinge erlebt haben, d. h. sowohl Höhen als auch Tiefen, aber vor allem haben wir gelernt, Lösungen und Möglichkeiten zu finden. Wir können also die Ohren, die Augen, aber auch die Stimme des Kunden sein. Mir fällt es leicht, Möglichkeiten zu sehen und neue Umgebungen zu schaffen, und Gustaf ist ein erfahrener Handwerker, so dass wir oft wissen, was beachtet werden muss, angefordert oder überprüft werden muss. Unsere Vision ist es, der Makler des Kunden zu sein. Der Kunde ist unsere Priorität, aber auch unser wichtigster Partner".

Von links: Agaton Rampeltin, Gustaf Molin, Christin Rampeltin, Victoria Petrelli, Molin, Alexandra Casén, Jan Ahlsell.

WAS IST SO WUNDERBAR AN MALLORCA?

"Vieles und alles! Abgesehen von der Sonne, dem Licht und der Wärme lieben wir die Menschen. Ich glaube wirklich, dass sich das Licht und die Wärme in den Köpfen und Herzen der Menschen widerspiegeln. Das Beste ist, dass Mallorca immer wieder aufs Neue überrascht. Es gibt immer noch so viel zu entdecken, und obwohl wir diese Insel schon seit vielen Jahren erkunden, gibt es immer noch genauso viel zu entdecken. Es ist jetzt 14 Jahre her, dass wir unsere erste Wohnung hier gekauft haben, und wir haben in dieser Zeit viele Kilometer auf Mallorca zurückgelegt, aber wir werden immer wieder von etwas Neuem überrascht".

ADRESSE: Avenida Argentina 41, Palma

www.svenskfast.se/en/spain/agent/mallorca/

sf.mallorca@svenskfast.se

INSTAGRAM: sfrealestatemallorca

maklarparet_på_mallorca