Am 16. Juli findet im Schloss Bellver in Palma ein einzigartiger Abend statt: "Grans Mestres de la Música Espanyola" (Meister der spanischen Musik). Die Veranstaltung bringt einige der bekanntesten Persönlichkeiten der internationalen klassischen Musikszene zusammen, um ein beliebtes und hochwertiges Programm zu präsentieren. Aulos, die Associació d'Amics de la Música de les Illes Balears (Freunde der balearischen Musik), das "Institut d'Estudis Beleàrics del Govern de les Illes Balears (Institut für Balearenstudien der Regierung der Balearischen Inseln)", das Rathaus von Palma und mehrere private Sponsoren übernehmen die Organisation.

Der Geiger Vasko Vassilev und der Pianist Miquel Estelrich.

Die Protagonisten des Konzerts sind herausragende Persönlichkeiten in ihren jeweiligen musikalischen Bereichen und werden gemeinsam auf der eindrucksvollen Bühne des Castell de Bellver ein Repertoire aus Stücken großer Meister der spanischen Musik wie Isaac Albéniz, Pablo de Sarasate, Joaquín Rodrigo und Manuel de Falla darbieten.

Die Liste der Interpreten wird alle Musikliebhaber begeistern. Der aus Sofia stammende Geiger Vasko Vassilev begann im Alter von fünf Jahren mit dem Spielen seines Instruments und studierte in Moskau und London, wo er derzeit Konzertmeister des Royal Opera House in London ist. Zum anderen wird José María Gallardo del Rey auftreten, der als einer der großen Gitarristen der Gegenwart gilt und mit Größen wie Paco de Lucía, Plácido Domingo, Teresa Berganza, Elina Garanca und María Pagés zusammengearbeitet hat. Er ist Inhaber des Andrés Segovia-Lehrstuhls an den Internationalen Musikkursen in Compostela und Mitglied der Königlichen Akademie der Schönen Künste von Sant Carles in Valencia.

Die Mezzosopranistin Sandra Ferrández ist eine weitere der großen Persönlichkeiten, die zu diesem außergewöhnlichen Konzert eingeladen sind. Ihre Karriere begann in Valencia unter der Leitung der Professorin Ana Luisa Chova, und seither hat sie Werke von Bizet, Mozart und Mahler interpretiert. Zu ihr gesellt sich der in Palma geborene Pianist Miquel Estelrich, Professor für Klavier sowie Gründer und Direktor des balearischne Konservatoriums in Palma. Sein beeindruckender Lebenslauf umfasst Auftritte in ganz Spanien sowie in den Vereinigten Staaten, Italien, Portugal, Bulgarien, Frankreich, Japan und China. Er hat 14 Alben aufgenommen und 16 Bücher mit Werken für Klavier veröffentlicht. Darüber hinaus hat er an der Universität der Balearen promoviert und gehört seit der Gründung des Symphonieorchester der Balearen im Jahr 1989 zu dessen Pianisten. Schließlich ist noch Javier Franco zu erwähnen, der als einer der besten spanischen Baritone gilt. Er studierte in Madrid und Barcelona bei Größen wie Alfredo Kraus und Renato Bruson, gewann zahlreiche internationale Wettbewerbe und trat auf Bühnen in aller Welt auf.

Der Bariton Javier Franco

All diese illustren Namen der heutigen klassischen Musik werden am kommenden Dienstag, den 16. Juli ab 21.30 Uhr im Castell de Bellver auf der Bühne stehen. Karten können hier reserviert werden.