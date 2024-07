In diesem Sommer wird Palma zu einem Muss für Liebhaber von Musik und Exklusivität. Die erste Ausgabe der Palma Concert Series verspricht, einen Meilenstein in der Musikszene der Balearenhauptstadt zu setzen, mit Auftritten von renommierten internationalen Musikern, in einer unschlagbaren Location und mit einer unschlagbaren Inszenierung in einer intimen, exklusiven Atmosphäre.

Vorderer Rangbereich von der Seite aus gesehen.

Die Palma Concert Series bietet in diesem Sommer vier magische Abende voller musikalischer Qualität, an denen Sie eine einzigartige Show genießen können. Sie können beim Kauf Ihrer Eintrittskarte zwischen verschiedenen Bereichen wählen: Stehplätze, Seiten- und Vorderränge mit nummerierten Plätzen sowie silberne und goldene Bereiche, die sich vor der Bühne befinden und nummerierte Plätze haben.

Der gesamte Veranstaltungsort ist so konzipiert, dass er ein einzigartiges Musikerlebnis bietet.

Zugang zum spektakulären Premium-VIP-Bereich.

Darüber hinaus bietet der Konzertort einen spektakulären Premium-VIP-Bereich in einer über dem Publikum gelegenen Loge mit exklusiven Tischen für bis zu sechs Personen. Dieser Premium-VIP-Bereich verfügt über einen Tischservice, einen Privatparkplatz mit direktem Zugang und separate Toiletten. Um das Erlebnis zu vervollständigen, wird es auch Ruhe- und Verpflegungsbereiche, Schließfächer, Zugangszonen, Toiletten und Bereiche für Personen mit eingeschränkter Mobilität geben.

Der Premium-VIP-Bereich befindet sich in einer über dem Publikum gelegenen Loge mit exklusiven Tischen.

Verteilung der Räumlichkeiten der Palma Concert Series.

Alle Konzerte der Palma Concert Series beginnen um 20 Uhr in einem der renommiertesten Veranstaltungsorte der Musikszene von Palma: Trui Son Fusteret. Unabhängig vom gewählten Bereich wird der gesamte Veranstaltungsort angepasst, um jedes Konzert in einer intimen und besonderen Weise zu erleben.

Die Konzerte

Simple Minds

17. Juli, 20 Uhr

Die in den 1970er Jahren gegründeten Simple Minds sind eine der erfolgreichsten britischen Bands, die weltweit mehr als 60 Millionen Tonträger verkauft haben, mit Nummer-eins-Singles auf beiden Seiten des Atlantiks und Top-eins-Alben.

James Blunt

23. Juli, 20 Uhr

James Blunt ist vor allem für seine 2005 mit Mehrfach-Platin ausgezeichnete Single You're Beautiful bekannt. Doch nach 17 Jahren Musikkarriere hat er sich den Platz, den er derzeit in der internationalen Musiklandschaft einnimmt, redlich verdient. Im Jahr 2023 veröffentlichte er sein Album Who We Used To Be; sein erstes Studioalbum seit dem gefeierten Top 3 Once Upon A Mind im Jahr 2019.

Tom Jones

30. Juli, 20 Uhr

Mit einer bemerkenswerten Karriere, die sich über mehr als sechs Jahrzehnte erstreckt, wird Tom Jones weithin als einer der größten Sänger und Plattenkünstler aller Zeiten angesehen, der weltweit über 100 Millionen Platten verkauft hat. Er ist eine Legende und eine geschätzte und einflussreiche Figur in der Musikindustrie.

Anastacia

06. August, 20 Uhr

Anastacia, die mit einer Stimme gesegnet ist, die auf allen Kontinenten zu hören ist, ist eine der einflussreichsten Frauen der Musikwelt. Von dem Moment an, als sie 1999 berühmt wurde, stieg sie schnell zu internationalem Ruhm auf und verdiente sich in nur zwei Jahren den Titel "The World's Best Selling New Female Pop Artist".

Baleariclife

Neben dem starken Hauptprogramm werden bei der Palma Concert Series auch lokale Talente des Unternehmens Baleariclife auftreten, das sich auf die Konzeption und Planung von Premium-Events spezialisiert hat, bei denen Qualität, Exklusivität und Liebe zum Detail an erster Stelle stehen, wenn sie an einer Veranstaltung teilnehmen. Aus ihrem Künstlerkatalog werden im Vorfeld jedes Konzerts Roberta Fauteck, Alan Álvarez, das Meli Calviello Trio und die Band The Strickets auftreten und so die perfekte Atmosphäre für den Auftakt zu vier Abenden schaffen, die vom ersten Moment an von lebendiger Musik geprägt sein werden.

Werden Sie es verpassen? Wenn Sie das Ereignis nicht verpassen wollen, sollten Sie daran denken, dass die Kapazität dieser Konzerte begrenzt ist, um eine einzigartige, besondere und exklusive Atmosphäre zu schaffen, die der Größe der Künstler entspricht, die diese Ausgabe der Palma Concert Series prägen werden. Sie können Ihre Karten kaufen, indem Sie hier klicken.