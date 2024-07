Chopin und Valldemossa kommen wieder einmal zusammen, um die beste Musik zu feiern. Vier große Pianisten werden vier Konzerte geben, die im Laufe des August in der Kartause zu hören sein werden. Sie sind Teil einer neuen Ausgabe des Chopin-Festivals, das von der Associació Festivals Chopin de Valdemossa organisiert wird.

Die erste Veranstaltung findet am Sonntag, 4. August, mit der ukrainischen Pianistin Dinara Klinton statt. Eine Woche später, am 11. August, ist Eric Lu an der Reihe. Der polnische Pianist Kamil Pacholec wird am Sonntag, 18. August, dasselbe tun, und schließlich wird diese Reihe mit einem ganz besonderen Auftritt abgeschlossen: Bartomeu Jaume und Miquel Estelrich, die am 25. August ein Programm mit Werken für zwei Klaviere spielen werden.

Die Aufführungen, die jeden Sonntag im August stattfinden, beginnen um 21.30 Uhr, und die Karten können im Vorverkauf unter ticketib.com erworben werden. Aufgrund der von den Veranstaltern erwarteten hohen Nachfrage nach Karten wird eine Vorbestellung dringend empfohlen. Der Schauplatz ist natürlich die Kartause.

Das Prestige der Künstler, die beim Chopin-Festival 2024 auftreten, ist unbestreitbar. Dinara Klinton nahm ihr erstes Album mit Stücken von Chopin auf, als sie gerade 16 Jahre alt war. Zwei Jahre später, im Jahr 2006, wurde sie mit dem ersten Preis des Busoni-Wettbewerbs ausgezeichnet. Kamil Pacholec ist einer der vielversprechendsten Pianisten seiner Generation. Sein Talent wurde mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet und brachte ihm Lob von The Gramophone und Lawrence Budman ein. Der Amerikaner Eric Lu ist der Gewinner der Goldmedaille beim Internationalen Klavierwettbewerb in Leeds 2018 und ist mit vielen der wichtigsten Orchester der Welt aufgetreten, wie dem Chicago Symphony Orchestra, dem Boston Symphony Orchestra, dem London Symphony Orchestra oder dem Los Angeles Philharmonic.

Der Pianist Miquel Estelrich.

Die mallorquinische Vertretung bei dieser Veranstaltung, verkörpert durch Bartomeu Jaume und Miquel Estelrich, steht den ausländischen Gästen in nichts nach. Jaume ist Professor am Conservatori Superior de Música de Valencia und hat einen Doktortitel der Universität Valencia. Er ist um die halbe Welt gereist und hat mit den besten Orchestern am Klavier gesessen, in einer Karriere, die mit der des Mannes vergleichbar ist, der mit ihm auf der Bühne stehen wird: Miquel Estelrich, eine der großen Persönlichkeiten der aktuellen Musikszene. Estelrich hat nicht weniger als 14 Alben aufgenommen und mit Musikern von internationalem Rang zusammengearbeitet. Er hat an der Universität der Balearen promoviert und ist Pianist des Sinfonieorchesters der Baleren seit dessen Gründung 1989.