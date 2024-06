Das KATAGI Blau, dessen Name so viel bedeutet wie 'unter dem Himmel gibt es nichts Vergleichbares', befindet sich in einer einzigartigen Lage in der Bucht von Palma. Dieses Restaurant auf der Dachterrasse des eleganten Fünf-Sterne-Hotels Iberostar Selection Llaut Palma bietet eine einzigartige Fusionküche aus Asien und Mallorca. Mit seinem Panoramablick auf das Mittelmeer ist es der perfekte Ort, um ein Mittagessen, ein Abendessen oder einen Cocktail zu genießen.

Ein unvergleichliches gastronomisches Erlebnis Im KATAGI Blau können Sie nicht nur eine Mahlzeit genießen, sondern auch ein einzigartiges gastronomisches Erlebnis. Das Restaurant zeichnet sich dadurch aus, dass es die Essenz der asiatischen Küche mit lokalen Produkten hervorhebt. Es wurde 2020 von den World Luxury Restaurant Awards als „Best Asian Fusion Cuisine Restaurant in Europe“ ausgezeichnet.

Küchenchef José Pellegrino lädt Sie ein, die asiatische Küche durch zwei außergewöhnliche kulinarische Erlebnisse neu zu entdecken: Teppanyaki Im Teppanyaki-Bereich führen die Köche eine kulinarische Live-Show auf und bereiten auf einem traditionellen japanischen Stahlgrill Produkte höchster Qualität zu. À-la-Carte Restaurant Das À-la-Carte Restaurant bietet eine kulinarische Reise, bei der alte asiatische Rezepte mit jahrhundertelanger Tradition mit avantgardistischen Techniken und lokalen Produkten kombiniert werden. Jedes Gericht ist ein Meisterwerk, das das reiche kulinarische Erbe Asiens mit der Frische der mediterranen Zutaten verbindet. Unvergesslicher Rahmen Die Dachterrasse des KATAGI Blau ist eine atemberaubende Kulisse. Der Blick vom Dach über die Bucht von Palma ist einfach spektakulär, besonders bei Sonnenuntergang, wenn sich der Himmel in Gold- und Rottönen färbt. Die Umgebung wird durch vertikale Gärten und ein sorgfältig entworfenes Dekor, das Natur und Eleganz miteinander verbindet, bereichert.

Die Terrasse bietet den perfekten Platz, um Privatsphäre und Komfort zu genießen und schafft ein ideales Ambiente für jeden besonderen Anlass. Sonntags-Brunch Jeden Sonntag bietet das KATAGI Blau einen exquisiten Brunch in einem einzigartigen Rahmen. Die Auswahl umfasst sechs Vorspeisen und drei Hauptgerichte, darunter das unverwechselbare Katagi-Sushi, Rindfleischwürfel mit Gemüsetempura der Saison und pfeffriger Teriyaki-Sauce sowie einen köstlichen Garnelen-Miso-Wok. Dazu gibt es eine große Auswahl an heißen und kalten Getränken. Weitere Informationen und Reservierungen Für weitere Eindrücke besuchen Sie das Social-Media-Instagram-Profil @katagiblau. Reservierungen können hier vorgenommen werden. Besuchen Sie uns Tauchen Sie ein in ein außergewöhnliches kulinarisches Erlebnis im KATAGI Blau, wo jedes Detail darauf ausgerichtet ist, Ihnen das Beste der asiatischen Küche in einem unvergleichlichen mediterranen Rahmen zu bieten.