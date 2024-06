AMMU Cannoli serviert seit Dezember vergangenen Jahres saftige Häppchen der sizilianischen Patisseriegeschichte auf Mallorca. In den Räumlichkeiten in der Calle Can Brondo, 4, bietet diese Bäckerei mit Niederlassungen in Italien wie Mailand, Rom und Salerno einem umfangreichen und beständigen Kundenkreis ganz besondere und exklusive Gerichte an, immer mit Zutaten höchster Qualität und unter Wahrung der sizilianischen Traditionen.

Palma war das erste internationale Projekt dieser italienischen Süßwarenkette. Ihre Herausforderung besteht darin, ihrem Namen gerecht zu werden. Ammu ist ein Wort, das sich auf den Akt des "Fütterns mit Liebe" bezieht, und das ist es, was sie tun, indem sie Süßwaren anbieten, bei denen Hingabe und Sorgfalt die Hauptrolle spielen. Das traditionelle Rezeptbuch der sizilianischen Backwaren wird in der Bäckerei mit Innovation und Kreativität kombiniert. Die bekanntesten Produkte des Unternehmens sind der Cannolo Siciliano, der Panettone mit Pistazien und die sizilianische Cassata, aber da die Sommersaison dazu einlädt, neue Gaumenreize zu probieren, sind die großen Protagonisten jetzt die traditionellen sizilianischen Eiscremes. Sie werden ohne Milch hergestellt und sind außerdem glutenfrei, so dass sie für alle Kunden geeignet sind. Es gibt sie in acht Geschmacksrichtungen, von denen eine unwiderstehlicher ist als die andere: Schokolade, Pistazie, Mandel, Kaffee, Mandarine, Zitrone, Mango und Erdbeere. Nach sizilianischer Tradition wird dieses Eis in einem Brioche-Brot gegessen, und deshalb finden Sie dieses Rezept bei AMMU, um ein authentisches Erlebnis zu haben. Für diejenigen, die es bevorzugen, kann das Eis auch in Gläsern gegessen werden. Stefano Massimino, Gründer von AMMU, beschreibt dieses Eis als "frisch, lecker und viel leichter als herkömmliches Eis, da es keine Milch enthält". AMMU zeichnet sich auch durch seinen Catering-Service für alle Arten von Veranstaltungen aus. Bei jeder Feier oder Versammlung kann man dieses wunderbare sizilianische Eis genießen. Ein dekorativer Servierwagen ermöglicht die Zubereitung dieses Eises mit Brioche und viele andere, ebenso unwiderstehliche Kreationen direkt vor dem Kunden. Das Unternehmen versteht sich als ein Element des Dialogs zwischen zwei Inseln, Mallorca und Sizilien, wo Qualität und ein ganz besonderer Geschmack die Tradition und die Gegenwart, die Menschen und die Kultur, den Geschmack und die Qualität vereinen.