In einem der reizvollsten Orte Mallorcas, Sa Coma, hat sich das Es Molí Restaurant als kulinarisches Juwel etabliert, das seinen Gästen ein gastronomisches Erlebnis von höchster Qualität bietet. Das Restaurant befindet sich auf dem Gelände des renommierten Hotels CM Mallorca Palace, das zu CM Hotels gehört. Es ist sowohl für Hotelgäste als auch für die breite Öffentlichkeit zugänglich und bietet eine überraschende Speisekarte, die den Reichtum der mediterranen Küche mit einem Hauch von Fusion verbindet.

Hochwertige Fleischsorten sind die Stars der abwechslungsreichen Speisekarte.

CM Hotels ist ein Unternehmen, das für sein unermüdliches Engagement für Exzellenz bekannt ist, das sich sowohl auf seine gepflegten Einrichtungen als auch auf seinen sorgfältigen Service und die unschlagbare Qualität seiner Produkte bezieht. Was das Restaurant Es Molí betrifft, so spiegelt sich diese Philosophie in jedem kleinen Detail wider. Die Küche basiert auf lokalen Produkten, die als einzige die Frische, die Nachhaltigkeit und den hohen Qualitätsstandard jedes einzelnen Gerichts garantieren können.

Das Restaurant Es Moli befindet sich in der Avinguda de les Savines in Sa Coma.

Die Spezialität von Es Moli ist erstklassiges, gereiftes Rindfleisch. Das Fleisch wird auf dem Grill mit dem berühmten Josper-Ofen zubereitet, der als einziger in der Lage ist, einen unvergleichlichen Geschmack und eine unvergleichliche Textur zu gewährleisten. Für die Reifung des Fleisches verfügt das Restaurant über einen speziellen Kühlschrank, in dem die Fleischstücke vor der Zubereitung ihre optimale Qualität erreichen können. Neben diesen Fleischspezialitäten bietet Es Molí eine große Auswahl an Gerichten, darunter auch vegetarische Varianten, die allen Geschmäckern und Vorlieben gerecht werden.

Die attraktive Präsentation eines der Gerichte.

Das Team des Es Molí ist jung und professionell und bemüht sich um einen tadellosen Service und ein unvergessliches Esserlebnis. Diese Kombination aus Enthusiasmus und Fachwissen führt zu einem erstklassigen Kundenservice und einer Präsentation der Gerichte, die sowohl den Gaumen als auch das Auge erfreut.

Das Restaurant Es Molí ist nicht nur ein Ort, an dem man ein ausgezeichnetes Essen genießen kann, sondern auch ein komplettes Erlebnis in einem gemütlichen und eleganten Rahmen. Ob für ein intimes Abendessen, eine besondere Feier oder einfach nur, um eine qualitativ hochwertige Mahlzeit zu genießen, es ist das perfekte Ziel in Sa Coma. Kurzum, wer einen Ort sucht, an dem mediterrane Tradition und kulinarische Innovation auf die bestmögliche Art und Weise zusammentreffen, für den ist das Restaurant Es Molí ein Muss auf Mallorca.

Restaurant Es Molí

Avinguda de les Savines, 148, 07560 Sa Coma

Telefon und Whatsapp +34 971 812 009

Öffnungszeiten: 18.30 bis 22.30 Uhr