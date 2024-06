Ein Urlaub auf Mallorca verspricht natürlich vor allem Sonne, Strand und Entspannung. Doch der Albtraum vieler Reisender wird wahr, wenn das Handy plötzlich gestohlen wird.Ein solcher Vorfall kann den Urlaub schnell ruinieren. Doch keine Panik − mit den richtigen Schritten und Maßnahmen lässt sich der Schaden begrenzen und der Urlaub doch noch retten.Der folgende Artikel liefert einige wichtige Tipps, was Mallorca-Urlauber tun sollten, wenn das Handy auf der Trauminsel gestohlen wird.

Wichtige Sofortmaßnahmen nach dem Diebstahl

Im ersten Moment gilt: Ruhe bewahren. In Panik zu verfallen, hilft in dieser Situation nicht weiter. Es ist wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren und überlegt zu handeln.

Die meisten modernen Smartphones verfügen über Ortungsdienste, wie etwa „Find My iPhone“ für Apple-Geräte oder „Find My Device“ für Android-Geräte. Mit diesen lässt sich unter Umständen der aktuelle Standort des Handys ermitteln. Manchmal ist das Gerät noch in der Nähe oder es lässt sich zumindest der letzte bekannte Standort feststellen.

Lässt sich das Handy nicht wieder finden, sollte umgehend die SIM-Karte gesperrt werden. Dafür ist der jeweilige Mobilfunkanbieter zu kontaktieren. Durch diesen Schritt wird verhindert, dass der Dieb Kosten durch Telefonate oder das Surfen im Internet verursacht. Viele Anbieter bieten eine Hotline für solche Notfälle, die rund um die Uhr erreichbar ist.

Zudem sollte der Diebstahl auch bei der örtlichen Polizei auf Mallorca gemeldet werden. Dies ist wichtig, um eine offizielle Diebstahlsanzeige zu erhalten, die wiederum für die Versicherung notwendig sein kann. Zu notieren sind auch die Kontaktdaten der Polizei und die Nummer des Polizeiberichts.

Falls möglich, sollte dann ein Computer oder ein anderes Gerät genutzt werden, um wichtige Daten von Ihrem gestohlenen Handy zu sichern. Viele Cloud-Dienste ermöglichen den Zugriff auf Fotos, Kontakte und Dokumente von verschiedenen Geräten.

Ersatzhandy besorgen

Ein gestohlenes Handy hinterlässt eine große Lücke − besonders im Urlaub. Hier sind die Navigation, Fotos und Kommunikation schließlich besonders wichtig. Als schnelle Lösung kann dann jedoch ein günstiges Prepaid-Handy Abhilfe schaffen.

In vielen Geschäften und Supermärkten auf Mallorca lassen sich solche preiswerten Prepaid-Handys erwerben. Diese Geräte sind einfach zu bedienen und ermöglichen es, erreichbar zu bleiben und notwendige Anrufe zu tätigen, sobald das prepaid handy aufladen vorgenommen wurde.

Eine entsprechende Prepaid-SIM-Karte lässt sich sofort nutzen. Viele Anbieter haben sogar besonders attraktive Angebote für Touristen im Programm, die auch ausreichende Datenpakete enthalten. Sobald ein Ersatzhandy besorgt wurde, sollten noch die wichtigsten Kontakte über die neue Nummer und die Situation informiert werden.

Wie lässt sich ein Handydiebstahl verhindern?

Nachdem das akute Problem gelöst wurde, sollte sich jedoch auch über langfristige Maßnahmen informiert werden, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu vermeiden − beziehungsweise den verbundenen Schaden zu minimieren.

Grundsätzlich sind die Handy-Daten regelmäßig in der Cloud zu sichern. So besteht im Notfall immer Zugriff auf Ihre wichtigsten Informationen. Daneben ist es sinnvoll, alle verfügbaren Sicherheitsfunktionen auf dem Handy, wie Passwörter, PIN-Codes und biometrische Sperren, zu aktivieren. Auch die Ortungsdienste sind einzuschalten, sowie die Funktionen, um das Handy aus der Ferne zu sperren oder zu löschen. Eventuell ist auch der Abschluss einer Handyversicherung sinnvoll.

Daneben gilt: Im Urlaub sollte immer besonders wachsam vorgegangen werden. Es ist zu jeder Zeit darauf zu achten, dass das Smartphone sicher verstaut ist. Ideal geeignet dafür sind zum Beispiel Brustbeutel oder Bauchtaschen, die es erlauben, das Gerät nah am Körper zu tragen und damit vor einem Diebstahl zu schützen.