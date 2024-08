"Viele Mallorquiner gehen am Eingangstor des Landguts Son Bunyola, das Sir Richard Branson gehört, vorbei und glauben, dass unsere Restaurants, sowohl Sa Terrassa als auch Sa Tafona (im Sommer geöffnet), für Gäste, die nicht im Hotel wohnen, nicht zugänglich sind. Ihnen allen möchten wir sagen, dass sie ganz im Gegenteil herzlich willkommen sind", erklärt Vincent Padioleau, Geschäftsführer von Son Bunyola.

Das Anwesen Son Bunyola, im Besitz von Sir Richard Branson

Mallorca hat sich zu einem kosmopolitischen Reiseziel mit erstklassigen Restaurants entwickelt, und wie in anderen Städten wie London, Paris, New York, Madrid oder Barcelona befinden sich einige der besten Restaurants in Luxushotels.

Genau das strebt Son Bunyola mit seinem Restaurant Sa Terrassa an: ein Treffpunkt für die mallorquinische Gesellschaft und für die anspruchsvollsten Mallorca-Touristen zu werden.

Die exquisite Einrichtung des Restaurants ist mit ein Grund dafür, dass es zu einem Anziehungspunkt für viele Einwohner und Touristen geworden ist.



Eine erlesene Gastronomie, die von der lokalen Küche inspiriert ist und mit hochwertigen lokalen Produkten arbeitet.

"Unsere Speisekarte ist umfangreich und passt sich sowohl an Kunden an, die uns mittags für ein Geschäftsessen mit Führungskräften besuchen, als auch an Paare, die ein besonderes Ereignis feiern wollen, oder an Freunde, die einen Sommerabend unter dem Sternenhimmel genießen wollen", sagt Vincent Padioleau.

Um dies zu erreichen, bietet Sa Terrassa neben einer exquisiten, von der lokalen Küche inspirierten Gastronomie, die mit hochwertigen lokalen Produkten arbeitet, einen einzigartigen Mehrwert: seine außergewöhnliche Lage.

Die Umgebung, in der sich das Restaurant befindet, ist geradezu privilegiert.

Zwischen Meer und Bergen gelegen, bietet das Restaurant Sa Terrassa einen spektakulären Blick auf die Serra de Tramuntana und die Küste, mit Sa Foradada am Horizont, einer magischen Szenerie, die man immer wieder bewundern kann.

Kroketten, Tintenfisch und Bio-Lamm - ein gelungenes Trio:

Auf gastronomischer Ebene hat die Chefköchin des Hotels Son Bunyola, Brenda Lisiotti, gerade die neue Sommerkarte des Restaurants Sa Terrassa vorgestellt, in der ihre Leidenschaft für die mallorquinische Küche deutlich wird.

Chefköchin des Hotel Son Bunyola, Brenda Lisiotti.

Es wird täglich zum Mittag- und Abendessen angeboten und umfasst warme und kalte Vorspeisen, eine sorgfältig getroffene Auswahl an Fleisch- und Fischgerichten aus der Region, köstliche Trockenreisgerichte und Desserts, die nicht nur das Auge erfreuen, sondern auch den Geschmack.

Die Chefköchin des Hotels Son Bunyola, Brenda Lisiotti, hat soeben das neue Sommermenü vorgestellt.

Obwohl sich alle Vorschläge als sehr erfolgreich erweisen, gibt es drei Gerichte, die die Hotelgäste besonders begeistern.

- Das erste ist eine Auswahl an hausgemachten Kroketten mit Brathähnchen, Baby-Tintenfisch in eigener Tinte und Serrano-Schinken, die es auch in einer Gemüseversion gibt, mit Gemüsekroketten, die Brenda mit Steinpilzen, Karotten, Shiitake, Kürbis und Hirse zubereitet.

- Eine weitere der beliebtesten neuen Kreationen ist Tintenfisch mit Sobrasada, ein lokales Produkt, das die Chefköchin liebt.

- Und die dritte Spezialität ist die langsam gegarte Lammschulter aus Bio-Lammfleisch, das von der Associació de pagesos ecològics de Mallorca bezogen wird, von der auch einen Großteil des Obsts und Gemüses stammt, das für die Zubereitung vieler ihrer anderen Gerichte verwendet wird.

Ein Teil des Gemüses, das Lisiotti in der Küche verwendet, stammt jedoch aus dem hoteleigenen Gemüsegarten voll von Pflanzen und Sommerfrüchten, die zu den Stars von köstlichen Babygemüsesalaten und erfrischenden Rosen-Gazpachos werden, um nur einige zu nennen.

Sa Tafona, eine zwanglosere Gastrobar mit Blick auf das Mittelmeer:

Neben dem Restaurant Sa Terrassa verfügt das Hotel Son Bunyola in den Sommermonaten über einen zweiten gastronomischen Bereich. Es handelt sich um Sa Tafona, eine Gastrobar, die in der ehemaligen Olivenölmühle des Landguts Son Bunyola untergebracht ist.

Die Räumlichkeiten wurden komplett renoviert, wobei die alten Maschinen, mit denen das Öl gepresst wurde, erhalten geblieben sind. Sie verfügen auch über eine Außenterrasse, die all diejenigen erfreut, die auf der Suche nach einem zwangloseren Essenskonzept sind, und zwar in einem Format zum Teilen, das von der Welt der Tapas inspiriert ist.

Wenn Sie in diesem Sommer ein einzigartiges gastronomisches Erlebnis in einer zauberhaften Umgebung zwischen Meer und Bergen und mit Blick auf Sa Foradada genießen möchten, besuchen Sie Sa Terrassa oder Sa Tafona de Son Bunyola - Sie werden begeistert sein!

Sa Tafona, Gastrobar in der alten Olivenölmühle des Landguts Son Bunyola.

Kontakt:

SA TERRASSA UND SA TAFONA RESTAURANT

In Son Bunyola Hotel & Villen

Sa Terrassa

Durchschnittspreis: ab 60 Euro pro Person (Getränke nicht inbegriffen)

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, Mittag- und Abendessen

Sa Tafona

Durchschnittlicher Preis: ab 50 Euro pro Person (Getränke nicht inbegriffen)

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag, nur Abendessen

Für weitere Informationen und Reservierungen: restaurant.sb@sonbunyola.virgin.com