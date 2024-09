Digitaler Minimalismus ist ein Gegenentwurf zum Ständig-Online-Sein. Wer ihn regelmäßig praktiziert, profitiert langfristig von seinen vielen Vorteilen. Dieser Beitrag zeigt, welche das sind und wie man digitalen Minimalismus auch in den Mallorca-Urlaub integrieren kann.

Was ist digitaler Minimalismus?

Digitaler Minimalismus ist die bewusste Reduzierung von Bildschirmzeit. Das heißt, die Nutzung von Smartphones, TVs, PCs und Laptops wird für einige Zeit begrenzt – entweder für eine bestimmte Zeitspanne immer zu einer festen Zeit, zum Beispiel zwei Stunden vor dem Zubettgehen, oder über den Tag verteilt zu bestimmten „Digital Detox“-Zeiten.

Durch den Verzicht auf das Eintauchen in die digitale Welt soll der Blick auf das Wesentliche geschärft werden. Man kann sich während der Digital Detox-Zeit zum Beispiel Gedanken machen, wie man seinen Zielen näherkommt, etwas für seine körperliche Gesundheit tun oder Qualitätszeit mit den Kindern oder dem Partner verbringen.

In einer Studie hat ExpressVPN herausgefunden, dass es besonders der Generation Z schwerfällt, ihre Bildschirmzeit zu reduzieren, obwohl vielen von ihnen bewusst ist, dass sie zu viel Zeit an Smartphone und Co. verbringen. Von 4000 Menschen gaben 28 Prozent der Gen Z an, ihnen falle die Reduzierung schwer, bei der Gen Y (den Millennials) waren es 25 Prozent, bei der Gen X 22 Prozent und bei den Babyboomern 12 Prozent.

Welche Vorteile hat digitaler Minimalismus?

Digitaler Minimalismus hat sehr viele Vorteile. Hier die wichtigsten im Überblick:

Größere Aufmerksamkeitsspanne

Je mehr man digitale Geräte nutzt, desto kleiner ist die Aufmerksamkeitsspanne. Das hat die Wissenschaft bereits herausgefunden und bezeichnet solche Menschen auch als „Generation Goldfisch“. Unser Gehirn ist nämlich fixiert darauf, immer nach dem Smartphone-Alarm zu lauschen, der uns über eine neue Nachricht informiert. Wir haben also weniger Gehirnkapazitäten frei für die vor uns liegende Arbeit und sind nie „voll“ da, weil wir ständig unterbewusst abgelenkt sind.

Digitaler Minimalismus – das Abschalten von digitalen Geräten – kann demnach dazu beitragen, unsere Aufmerksamkeitsspanne wieder zu erhöhen, denn wir können unserem Gehirn das Lauschen nach dem „Ping“ oder „Buzz“ auch wieder abtrainieren.

Mehr Zeit für die wichtigen Dinge

Wer hat sich nicht schon dabei ertappt, endlos durch seinen Instagram- oder TikTok-Feed zu scrollen? Das ist Zeit, die unwiederbringlich verloren ist – Zeit, in der man anderes, wichtigeres tun könnte.

Praktiziert man digitalen Minimalismus kann man die gerätefreie Zeit sinnvoll nutzen, sich überlegen, wie man wachsen und sich weiterentwickeln kann. Das hat positive Effekte auf unsere geistige Gesundheit, denn wenn wir auf unsere Ziele zuarbeiten, fühlen wir uns besser und stärken unser Selbstwertgefühl.

Wie lässt sich digitaler Minimalismus im Urlaub auf Mallorca praktizieren?

Im Urlaub auf Mallorca lässt sich digitaler Minimalismus hervorragend praktizieren, denn man kann dort viele Aktivitäten unternehmen, zu denen kein Smartphone erforderlich ist.

Smartphone ausschalten oder im Hotel lassen

Das Smartphone einfach mal eine Weile auszuschalten oder zumindest in den Flugmodus zu setzen, ist schon ein großer Schritt zum digitalen Minimalismus. Noch besser ist es, das Smartphone im Hotel zu lassen. Das mag für einige einer Mutprobe gleichkommen, doch was verpasst man wirklich, wenn man es nicht dabeihat?

Man kann ablenkungsfrei die Schönheiten Mallorcas genießen, Natur und Orte auf sich wirken lassen und einmal „voll“ da sein. „Aber ich brauche das Smartphone zum Bildermachen!“ – Kleine Erinnerung: Es gibt Kameras.

Sportliche Aktivitäten & Erkundungstouren

Wem es sehr schwerfällt, das Smartphone im Urlaub nicht zu nutzen, der sollte sportliche Aktivitäten unternehmen. Egal, ob beim Wandern, Radfahren oder Schwimmen – ist man aktiv, kann man sein Smartphone nicht mehr oder nur noch sporadisch bedienen.

Dasselbe gilt auch für Erkundungstouren in Orten. Wer abends über einen der Nachtmärkte auf Mallorca schlendert, zum Beispiel den Mercadet Nocturn in Palma, bekommt so viel geboten, dass das Smartphone und die digitale Welt in Vergessenheit geraten.

Soziale Kontakte richtig pflegen

Wer mit Freunden oder Familie Urlaub auf Mallorca verbringt, kann bewusst für einige Zeit auf das Smartphone verzichten. Man könnte sogar eine Challenge daraus machen und gemeinsam die Smartphones für eine oder zwei Stunden weglegen.

Während dieser Zeit ist man zu 100 Prozent da und kann sich auf die anderen einlassen, richtig zuhören und miteinander Spaß haben, ohne dass man durch ein „Ping“ abgelenkt und aus einer Unterhaltung herausgerissen wird.

Das stärkt die Bindung zwischen allen Beteiligten und kann zu unvergesslichen Urlaubsmomenten führen, denn jeder wird sich an die Zeit erinnern, in der man einmal komplett nur hier und im Moment da war – im richtigen Leben.