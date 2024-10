Die Anreise zum Flughafen ist ein entscheidender Aspekt jeder Reiseplanung. Besonders wenn man mit dem eigenen Auto anreist, stellt sich die Frage nach den Parkmöglichkeiten. Dabei gibt es zahlreiche Optionen, die von teuren Parkplätzen direkt am Flughafen bis hin zu kostengünstigen Alternativen reichen. In diesem Artikel beleuchten wir die aktuellen Parkgebühren an Flughäfen und stellen Ihnen alternative Parkmöglichkeiten vor, die nicht nur den Geldbeutel schonen, sondern auch für einen stressfreien Start in den Urlaub sorgen.

Parkmöglichkeiten direkt am Flughafen

Wenn es um Bequemlichkeit geht, sind Parkplätze direkt am Flughafen oft die bekannteste Option. Diese werden in der Regel von den Flughafenbetreibern selbst angeboten, sind gut überwacht und bieten einen direkten Zugang zu den Terminals. Doch wie steht es um das Preisniveau?

Aktuelle Preise für das Parken am Flughafen

Parkplätze und Parkhäuser direkt am Airport stellen im Normalfall eine der kostenintensivsten Optionen dar. Die folgende Tabelle zeigt gängige Parkoptionen an bekannten deutschen Flughäfen. Wir haben hierfür eine Stichprobe für den Zeitraum in den Herbstferien zwischen dem 26.10. und dem 02.11.2024 genommen:

Flughafen: Kosten der Parkoption

Frankfurt: 105,90 € auf Gateway Gardens (S-Bahn)bis 190,10 € auf P4 direkt am Terminal 1

München: 49,00 € auf P51 (800 m zum S-Bhf) bis 129,00 € auf P7 (direkt am Terminal 1)

Düsseldorf: 75,00 € auf P5 (Sky Train) bis 190,00 € auf P1 (direkt unterm Terminal)

BER – Berlin: 84,00 € auf P107 (20 min. zu Fuß) bis 144,00 € auf P1 (direkt am Terminal)

Die Preise der Parkplätze am Flughafen Frankfurt stechen bei unserem Test besonders heraus. Jedoch gibt es durch die große Zahl alternativer Parkanbieter auch ein großes Sparpotential. Besonders überrascht haben uns die Preise der Parkplätze am Flughafen München, die man geradezu als fair bezeichnen muss.

Die Vorteile der Parkplätze direkt am Flughafen liegen auf der Hand:

Nähe zum Terminal

Verifizierte Parkplätze des Flughafens

Parkhäuser direkt am Terminal bieten erhöhtes Sicherheitsgefühl

Doch der große Nachteil liegt in den hohen Kosten, die damit verbunden sind, wenn man direkt und möglichst nah am Terminal parken möchte. Die günstigeren Angebote sind entweder mit weiten Fußwegen oder Transfer via Bus oder S-Bahn verbunden.

Alternative Parkmöglichkeiten in Flughafennähe

Wer Kosten sparen möchte, kann sich nach alternativen Möglichkeiten umschauen. Dazu gehören:

1. Park and Ride-Parkplätze: Vor- und Nachteile

Park and Ride-Parkplätze bieten eine kostengünstige Alternative zu den teuren Parkplätzen am Flughafen. Diese Plätze sind oft kostenlos und befinden sich in der Nähe von S-Bahn- oder Busstationen, die eine direkte Verbindung zum Flughafen bieten. So lassen sich in der Umgebung des Frankfurter Flughafens mehrere dieser Parkplätze finden, die zwar eine etwas längere Anreise, aber deutliche Einsparungen ermöglichen.

Die Nachteile liegen jedoch in der mangelnden Sicherheit und dem erhöhten Stresslevel. Park & Ride Parkplätze sind unbewacht, was das Risiko von Diebstahl oder Vandalismus erhöht. Gerade wer hier länger steht, stellt eine regelrechte Einladung für Einbruch und Diebstahl dar. Zudem muss das gesamte Gepäck in den öffentlichen Verkehrsmitteln transportiert werden. Das stellt gerade bei längeren Reisen eine unangenehme Belastung dar.

2. Parkplätze mit Shuttle-Service: Preis-Leistungs-Verhältnis und Sicherheit

Eine beliebte Option sind Parkplätze von alternativen Anbietern in Flughafennähe, die einen kostenfreien Shuttle-Service zum Terminal enthalten. Diese Parkplätze bieten einen guten Kompromiss zwischen Kosten und Komfort.

Alternative Flughafenparkplätze sind in der Regel umzäunt und oft videoüberwacht, was eine sichere Unterbringung des Autos gewährleistet. Der Shuttle-Service bringt die Reisenden direkt zum Terminal, ohne dass sie sich um den Transfer kümmern müssen. Doch es ist ratsam, vorab die Bewertungen des jeweiligen Anbieters zu prüfen, da es auch schwarze Schafe gibt, die mit unzureichender Sicherheit oder schlechtem Service auffallen. Bekannte und etablierte Portale, wie zum Beispiel Parkplatzvergleich.de oder Parkplatz.de sortieren solche unseriösen Anbieter jedoch aus. Ein Kostenvergleich der Parkplätze am Flughafen Leipzig zeigt: Das beste Angebot mit Shuttleservice kostet für acht Tage (26.10. – 02.11.24) nur 48 Euro. Hingegen kostet das naheliegendste Parkhaus 104 Euro. Der Außenparkplatz P2 (250 Meter zu Fuß) kostet 90 Euro und P7 (200 Meter zu Fuß) immerhin nur 65 Euro als Ferienangebot. So spart man beim Alternativparkplatz „Parken zum Urlaubsstart“ 26 bis 54 Prozent der Parkgebühren. Ist jedoch auf einen Shuttle-Transfer angewiesen.

3. Valet-Parking: Maximale Bequemlichkeit bei höheren Kosten

Für Reisende, die Wert auf maximalen Komfort legen, stellt das Valet-Parking die beste Option dar. Hier fahren Sie direkt zum Terminal und übergeben Ihr Auto einem Mitarbeiter des gewählten Parkdienstleisters. Dieser stellt es auf einem sicheren Parkplatz ab, auf den nur er Zutritt hat. Bei der Rückkehr steht das Fahrzeug wieder direkt am Terminal bereit. Für den Flughafen München liegt das günstigste Valet-Angebot im Testzeitraum bei nur 85 € (Valet and Go), das teuerste in einer Tiefgarage bei 149 €. Für 129 € parkt man direkt am Terminal.

An den Flughäfen Frankfurt und Düsseldorf ist das Valet-parking hingegen sehr angesagt und kommt mit deutlich größerem Spar- und Bequemlichkeitspotential daher. Sehr viele alternative Anbieter setzen rings um diese Flughäfen auf einen Valetservice. Doch gerade hier gilt: Augen auf bei der Anbieterwahl! Unbedingt in Vergleichsportalen und bei Google Maps die Bewertungen checken.

Tipps und Tricks für günstiges Parken

Wer beim Parken am Flughafen Geld sparen möchte, kann einige nützliche Tipps nutzen. Dazu gehören:

1. Frühbucherrabatte: Wie und wo man spart

Viele Anbieter von Flughafenparkplätzen stellen Frühbucherrabatte zur Verfügung. Wer also seine Parkmöglichkeit frühzeitig bucht, kann oft erhebliche Rabatte in Anspruch nehmen. Es lohnt sich, bereits bei der Flugbuchung nach passenden Parkmöglichkeiten zu suchen und diese gleichzeitig zu reservieren.

2. Vergleichsportale nutzen: Übersicht und Auswahl der besten Angebote

Vergleichsportale sind eine wertvolle Ressource, um das beste Angebot zu finden. Diese bieten nicht nur einen Überblick über die verschiedenen Anbieter, sondern auch verifizierte Kundenbewertungen, die bei der Entscheidung helfen können. Hier kann man gezielt nach bestimmten Kriterien wie Preis, Sicherheitsstandards oder Entfernung zum Terminal suchen.

Achtung: Es gibt immer wieder neue Vergleichsportale. Auch diese sollten auf ihre Zuverlässigkeit und die Seriosität der Angebote im Vergleich geprüft werden. Google-Bewertungen oder auch Plattformen wie Trustpilot können Ihnen dabei helfen, Vergleichsportale einzuschätzen.

Sicher parken: Worauf man achten sollte, um Risiken zu vermeiden

Sicherheit ist ein wichtiger Aspekt beim Parken am Flughafen. Achten Sie dabei auf folgende Sicherheitsmaßnahmen:

der gewählte Parkplatz sollte videoüberwacht sein

eine Umzäunung oder andere Abgrenzungen mit Zugangskontrolle sollten vorhanden sein

Wachpersonal sorgt für zusätzliche Sicherheit

Fazit: Bei einer Reise auch das Parken am Flughafen planen

Die Wahl des richtigen Parkplatzes am Flughafen ist eine wichtige Entscheidung, die sowohl das Stresslevel als auch die Reisekosten beeinflussen kann. Während Parkplätze direkt am Flughafen oft teurer, aber bequemer sind, bieten alternative Parkmöglichkeiten wie Parkplätze mit Shuttle-Service eine gute Mischung aus Komfort und Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit den richtigen Tipps und einer sorgfältigen Planung lässt sich der Urlaub stressfrei und kosteneffizient beginnen. Nutzen Sie die verfügbaren Vergleichsportale, buchen Sie frühzeitig und wählen Sie den Parkplatz, der am besten zu Ihren Bedürfnissen passt.