Mallorca, die größte der Baleareninseln, ist ein wahres Paradies für Küstenliebhaber. Mit seinen malerischen Buchten, atemberaubenden Stränden und charmanten Küstendörfern bietet die Insel eine Vielfalt, die sich am besten auf einer ausgedehnten Autotour entdecken lässt. Doch wie plant man die perfekte Küstentour? Welche Route ist die beste, welches Auto sollte man mieten, und wie bereitet man sich auf alle Eventualitäten vor? Dieser Leitfaden gibt Ihnen die Antworten.

1. Die richtige Route wählen

Mallorca ist bekannt für seine beeindruckenden Küstenstraßen, die spektakuläre Ausblicke bieten. Eine beliebte Route beginnt in der Hauptstadt Palma und führt entlang der Westküste, die für ihre steilen Klippen und dramatischen Landschaften bekannt ist. Von Palma aus können Sie die malerischen Dörfer Valldemossa und Deià besuchen, bevor Sie die berühmte Küstenstraße Ma-10 Richtung Norden nehmen. Diese Straße bietet einige der schönsten Ausblicke der Insel und führt durch das Tramuntana-Gebirge, das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört.

Ein weiteres Highlight ist die Fahrt entlang der Nordostküste, wo Sie die idyllischen Strände von Alcúdia und Cala Mesquida finden. Wenn Sie gerne schnorcheln oder tauchen, sollten Sie einen Abstecher zur Ostküste machen, um die Unterwasserwelt rund um Porto Cristo zu erkunden.

Achten Sie bei der Routenplanung darauf, genügend Zeit für spontane Stopps einzuplanen. Mallorca ist voller versteckter Buchten und abgelegener Strände, die es zu entdecken gilt. Eine flexible Route gibt Ihnen die Freiheit, diese kleinen Schätze zu erkunden.

2. Das richtige Auto mieten

Die Wahl des richtigen Fahrzeugs ist entscheidend für eine angenehme Reise. Für die engen und kurvigen Straßen Mallorcas empfiehlt es sich, ein wendiges Auto zu wählen, das leicht zu manövrieren ist. Kleinwagen wie der VW Polo oder der Fiat 500 sind ideal für die engen Gassen in den Dörfern und bieten dennoch genug Komfort für längere Fahrten.

Falls Sie mit der Familie reisen oder mehr Platz benötigen, könnte ein geräumigerer Wagen wie der VW Touran die bessere Wahl sein. Mit genügend Stauraum und einer höheren Sitzposition bietet dieses Modell eine gute Sicht und mehr Komfort. Laut der Autodoc.de sind die Bremsen für den VW Touran besonders robust, was auf den kurvigen Küstenstraßen von Vorteil sein kann.

3. Vorbereitung auf unvorhergesehene Ereignisse

Auch wenn eine Reise nach Mallorca meist reibungslos verläuft, ist es wichtig, auf mögliche Zwischenfälle vorbereitet zu sein. Bei einem unerwarteten Unfall im Ausland können hilfreiche Informationen und Tipps dabei unterstützen, die Situation souverän zu meistern.

Neben der Absicherung gegen Unfälle sollte man auch an praktische Dinge denken. Packen Sie eine kleine Erste-Hilfe-Ausrüstung und genügend Wasser ein, insbesondere wenn Sie längere Fahrten durch abgelegene Gegenden planen. Eine gute Straßenkarte oder ein zuverlässiges GPS-System sind ebenfalls unverzichtbar.

4. Spaß für die ganze Familie

Wenn Sie mit Kindern reisen, kann die Fahrt schnell langweilig werden. Um die kleinen Mitreisenden bei Laune zu halten, eignen sich verschiedene Spiele im Auto für Kinder, die für Unterhaltung und gute Stimmung während der Fahrt sorgen.

Darüber hinaus können regelmäßige Stopps an familienfreundlichen Stränden oder Spielplätzen die Reise für alle angenehmer machen. Mallorca bietet eine Vielzahl von Freizeitmöglichkeiten, die speziell auf Familien zugeschnitten sind, von Wasserparks bis hin zu kinderfreundlichen Wanderwegen.

5. Lokale Kultur erleben

Eine Küstentour rund um Mallorca ist nicht nur eine Reise durch atemberaubende Landschaften, sondern auch eine Gelegenheit, die lokale Kultur zu erleben. Planen Sie genügend Zeit ein, um die charmanten Dörfer und Städte entlang Ihrer Route zu erkunden. Probieren Sie lokale Spezialitäten in den kleinen Restaurants und lernen Sie die Gastfreundschaft der Mallorquiner kennen.

Besonders sehenswert sind die Wochenmärkte, die in vielen Dörfern stattfinden. Hier können Sie frische regionale Produkte kaufen und das bunte Treiben genießen. Auch ein Besuch in einer der vielen historischen Sehenswürdigkeiten, wie dem Schloss Bellver in Palma oder der Kathedrale von Sóller, ist sehr empfehlenswert.

Fazit

Eine gut geplante Küstentour rund um Mallorca verspricht unvergessliche Erlebnisse. Mit der richtigen Route, dem passenden Auto und einer guten Vorbereitung sind Sie bestens gerüstet, um die Schönheit der Insel in vollen Zügen zu genießen. Denken Sie daran, flexibel zu bleiben und die vielen spontanen Entdeckungen zu schätzen, die Ihnen auf Ihrer Reise begegnen werden. Mallorca hat weit mehr zu bieten als nur seine Strände – es ist die Vielfalt an Landschaften, Kulturen und Erlebnissen, die diese Insel so besonders macht. Daher lohnt es sich, auch abseits der bekannten Wege zu reisen und die versteckten Schätze der Insel zu entdecken. Lassen Sie sich von der Magie Mallorcas verzaubern und schaffen Sie Erinnerungen, die ein Leben lang halten. Viel Spaß und gute Fahrt!