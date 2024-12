Planen Sie eine Reise ab Mallorca? Dann bieten sich auch Ziele außerhalb Europas an. Denn Sie können in etwa neun Stunden von Palma de Mallorca nach New York fliegen. Für eine Reise in den Big Apple müssen Sie im Voraus ein ESTA USA oder ein Visum beantragen, aber das ist ein Kinderspiel.

Ohne Umstieg von Mallorca nach New York

Seit Juni 2022 können Reisende von Mallorca aus mit einem Direktflug in die Vereinigten Staaten reisen. Mit einem Flug der United Airlines sind Reisende in etwa neun Stunden in New York Newark. In den Vorjahren wurden drei Flüge pro Woche angeboten. Die Verbindung war jedoch sehr beliebt; mehrere Flüge waren ausgebucht. United Airlines hat nun angekündigt, die Zahl der wöchentlichen Flüge zwischen Mallorca und New York für den Sommer 2025 auf vier zu erhöhen. Dies sind gute Nachrichten für Mallorquiner, die in die USA reisen möchten, aber auch für die Tourismusbranche der Insel.

Flugverbindung auch wirtschaftlich vorteilhaft

Die Erhöhung der Zahl der Flüge zwischen Mallorca und New York könnte sich auch positiv auf den Tourismus auf den Balearen auswirken, da dadurch mehr Amerikaner die Inseln besuchen. Neben Direktflügen legt auch das riesige amerikanische Kreuzfahrtschiff Wonder of the Seas wöchentlich an und bringt Tausende Passagiere auf die Insel.

Die USA sind nach China das Land mit den höchsten Ausgaben im Bereich des internationalen Tourismus. Im Jahr 2023 haben Amerikaner nicht weniger als 150 Milliarden US-Dollar für Auslandsreisen ausgeben. Es hat sich herausgestellt, dass Amerikaner mehr Geld ausgeben als der durchschnittliche Tourist in Europa. Amerikaner, die nach Europa reisen, bewegen sich oft im höheren Segment und unternehmen luxuriösere Reisen. Der zusätzliche Flug zwischen den USA und Mallorca im Sommer 2025 ist also eine gute Nachricht für das Gastgewerbe und andere Tourismusunternehmen auf den Balearen.

Einreise in die USA: wichtige Vorbereitungen

Wer von Mallorca nach New York oder in andere Teile der USA reisen möchte, muss im Voraus einige Vorbereitungen treffen. Da die Verbindung sehr beliebt ist, empfiehlt es sich, die Flüge lange im Voraus zu buchen. Neben den Flugtickets sind ein gültiger Reisepass und eine gültige Reisegenehmigung das Wichtigste. Deutsche, spanische und die meisten anderen europäischen Reisenden benötigen für die USA Einreise in der Regel kein Visum, sondern nur ein ESTA, eine digitale Reisegenehmigung für die USA. Auch wenn Sie nur in den USA zwischenlanden, um in ein anderes Land zu reisen, ist ein ESTA erforderlich.

Das ESTA ist zwei Jahre gültig, für mehrere Reisen in die USA. Jeder Aufenthalt darf höchstens 90 Tage dauern. Für den ESTA-Antrag ist ein regulärer Reisepass verpflichtend, der mindestens während des gesamten Aufenthalts in den USA gültig ist. Beachten Sie bitte, dass es mit deutschen Kinderreisepässen oder vorläufigen Pässen nicht möglich ist, ein ESTA zu beantragen. Wenn Sie keinen regulären Pass haben oder die anderen Einreisebestimmungen nicht erfüllen, müssen Sie stattdessen ein Visum bei der US-Botschaft oder dem US-Konsulat beantragen.

ESTA USA online beantragen

Das ESTA kann einfach online, mit einem digitalen Antragsformular, beantragt werden. Das dauert in der Regel nur wenige Minuten. Sie tragen in das Antragsformular Ihre Kontaktdaten und Passdaten ein und beantworten einige Hintergrundfragen. Wer seit dem 12. Januar 2021 in Kuba gewesen ist, kann das ESTA nicht verwenden. Nach dem Ausfüllen des Formulars müssen Sie für alle Reisenden einen Scan des Reisepasses hochladen. Danach wird der Antrag innerhalb von 72 Stunden bearbeitet. Sie erhalten nach der Erteilung des ESTA eine Bestätigung per E-Mail. Da das ESTA digital mit dem Reisepass verknüpft wird, brauchen Sie diese Bestätigung nicht auszudrucken.

Das Antragsverfahren nochmals Schritt für Schritt in einem Video erklärt: