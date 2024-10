Das von NAIAD RENOVABLES geförderte "Solarprojekt Son Castelló" bietet den Bewohnern Mallorcas die Möglichkeit, für eine Mindestinvestition von 500 Euro Miteigentümer einer Solaranlage zu werden. Das Projekt wird durch Crowdfunding über die Plattform Fundeen finanziert, wobei die Einwohner durch ein System gestaffelter Finanzierungsringe bevorzugt werden.

In den ersten sechs Wochen können ausschließlich mallorquinische Bürger investieren, wobei verschiedene Phasen vorgesehen sind, um eine maximale lokale Beteiligung während der ersten sechs Wochen der Finanzierung zu gewährleisten. Mit diesem Projekt wird den balearischen Vorschriften entsprochen, die die lokale Beteiligung an der Energiewende fördern und es den Bürgern ermöglichen, sich aktiv an der Entwicklung erneuerbarer Energien auf ihrem eigenen Land zu beteiligen.

Son Castelló" ermöglicht es Investoren nicht nur, die Entwicklung der lokalen Infrastruktur zu unterstützen, sondern auch ihre Ersparnisse vor den Schwankungen anderer Märkte zu schützen. Die Solarenergie bietet mit ihrem nachhaltigen Wachstum und der Unterstützung durch die Politik eine wiederkehrende und stabile Einkommensquelle.

Ziel ist es, dass Investitionen hauptsächlich lokal getätigt werden.

Mit der wachsenden Nachfrage nach sauberer Energie und der Unterstützung von Institutionen wie dem Institut für Energiediversifizierung und -einsparung (IDAE) sind Solaranlagen wie "Son Castelló" eine attraktive Option für diejenigen, die ihr Investitionsportfolio erweitern wollen. Dieses spezielle Projekt mit einer Kapazität von 7,9 MWp (Leistung pro Modul) und einem Speichersystem von 6,4 MWh sorgt für konstantere Renditen, da es in der Lage ist, die erzeugte Energie effizient zu verwalten und die Betriebsrisiken zu minimieren.

Finanzierung durch die Bürger, mit einer geschätzten Rendite von 7,10 Prozent pro Jahr über fünf Jahre.

David Sanmartín, Geschäftsführer von NAIAD Renovables, kommentiert: "Die Balearen haben bei der Einbindung der Bürger in die Energiewende eine Vorreiterrolle gespielt. Son Castelló' ermöglicht es ihnen, sich direkt zu beteiligen, einen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten und daraus Nutzen zu ziehen. Es handelt sich um ein lokales Projekt, das von und für die Gemeinschaft vorangetrieben wird", schließt er ab.

Darüber hinaus erklärt Nacho Bautista, CEO von Fundeen: "Diese Art von Projekten ist für die Energiezukunft der Region unerlässlich. Sie tragen nicht nur zur Verringerung der Emissionen bei, sondern ermöglichen auch, dass der wirtschaftliche Nutzen in der lokalen Gemeinschaft bleibt. Mit 'Son Castelló' können die Bürger an einem wirklich transformativen Projekt für die Balearen teilnehmen".

Die Absicht von NAIAD renewables und Fundeen ist es, dass die Investitionen hauptsächlich vor Ort getätigt werden. Sollte jedoch das Finanzierungsziel in den ersten Phasen nicht erreicht werden, wird das Projekt auf anderen Investoren von Fundeen ausgeweitet.