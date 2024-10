Sie haben ein Ferienhaus auf Mallorca und möchten mehr Gäste erreichen? Dann fehlt Ihnen vielleicht noch eine eigene Website darüber. Das ist der ideale Ort, um Fotos Ihres Gästehauses zu teilen, ein Kontaktformular einzubauen und Ihren potenziellen Gästen auf einen Blick zu zeigen, warum Sie bei Ihnen buchen sollten. Programmierkenntnisse brauchen Sie dafür keine - Sie müssen nur eine Domain kaufen und Ihre Website richtig einsetzen. Wir zeigen Ihnen, wie!

Ferienhaus Website erstellen ohne Programmierkenntnisse

Mit dem One VPS Hosting oder den einfachen Paketen von one.com mit Homepage-Baukasten können Sie innerhalb von Minuten eine eigene Website erstellen.

Dafür müssen Sie einfach nur eine Domain kaufen bzw. ein Hosting Paket auswählen, welches diese bereits beinhaltet. Der Homepage-Baukasten lässt Sie dann einfach mit wenigen Klicks eine Website erstellen, indem Sie sich ein passendes Design aus den professionellen Vorlagen aussuchen, Ihre Inhalt und Fotos auf die Website ziehen und interessante Texte verfassen. Dabei hilft Ihnen auf Wunsch die KI-Schreibhilfe der Website.

Sie können auch praktische Tools wie Kontaktformulare mit einbauen, damit Ihre Gäste Sie leicht kontaktieren können.

Erstellen Sie Informationen, die sich an Touristen und Gäste richten

“Content-Marketing” ist auf jeden Fall auch eine super Möglichkeit, Ihr Gästehaus zu vermarkten. Durch das Schreiben informativer Inhalte von hoher Qualität können Sie für Ihr Gästehaus Inhalte erstellen, die von Google gefunden werden können. So erreichen Sie mehr neue Gäste. Es gibt Tausende von potenziellen Blogbeiträgen und Artikeln, die Sie verfassen können, und die Sie auch in den sozialen Medien verbreiten können.

Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? Hier sind ein paar Ideen für Inhalte für die Website über Ihr Ferienhaus:

10 beste Dinge über [Ort]

5 Dinge, die Sie unbedingt ausprobieren müssen, wenn Sie [Ort] besuchen

Wie Sie bei Ihrem Besuch in [Ort] Geld sparen können

Der ultimative Leitfaden für einen Urlaub in [Ort]

Was Sie einpacken sollten, wenn Sie nach [Ort] reisen

In allen Ihren Blogbeiträgen sollten Sie natürlich auch Ihr Gästehaus erwähnen. In einem Beitrag über das Sparen an einem bestimmten Ort könnten Sie zum Beispiel Ihr Angebot an günstigen Zimmern oder speziellen Angeboten nennen. Das A und O ist es, dies auf natürliche Weise zu erwähnen und Links zu Dienstleistungen einzubauen, ohne dabei übermäßig werblich zu wirken.

Verbinden Sie sich mit Apps und Buchungswebseiten

Sie sollten alles tun, um auf so vielen Buchungswebsites wie möglich zu erscheinen. Kurz gesagt: Stellen Sie sicher, dass Ihr Ferienhaus immer dann angezeigt wird, wenn jemand nach einer Unterkunft in Ihrer Region sucht, unabhängig von der Website, die er für seine Recherche nutzt. Sicher gibt es auch einige lokale Websites, die Unterkünfte veröffentlichen.

Oh, und wenn sich Ihr Ferienhaus in einem beliebten Reiseziel befindet, sollten Sie natürlich auch darüber nachdenken, dieses auf internationalen Apps und Buchungswebsites für Tourismus aufzuführen, um Kunden aus aller Welt zu gewinnen.

Wenn Sie eine eigene Website erstellt haben, können Sie den Link dazu zusätzlich veröffentlichen.

Erfahrungsberichte und Bewertungen

Bewertungen und Erfahrungsberichte sind eine weitere super Möglichkeit, Ihre Konversionsraten zu steigern und die Zimmerauslastung zu erhöhen. Da 61 % aller Gäste Online-Rezensionen lesen, bevor sie eine endgültige Wahl treffen, ist es wichtig, dass Sie Rezensionen unterstützen und Ihren Gästen die Möglichkeit geben, ihre Meinung zu äußern - auch wenn sie nicht das sagen, was Sie wollen.

Bewertungen auf Ihrer Website oder über eine Drittanbieter-Website wie TripAdvisor zuzulassen, bringt auch weitere Vorteile mit sich. Aus der SEO-Perspektive fügen Bewertungen neue, eindeutige Inhalte hinzu, die von Suchmaschinen indiziert werden können, und können Ihr Ranking verbessern (z. B. „Hotelzimmer in Stadt X“) und die Klickraten auf den Ergebnisseiten erhöhen.

Los geht's - erstellen Sie sich noch heute eine eigene Website für Ihr Ferienhaus!