Carl Cox, der König der elektronischen Musik, am Samstag bei der Nit de l'Auba

DJ Carl Cox, eine der weltweit führenden Persönlichkeiten der elektronischen Musik, wird am Samstag, 10. August, bei der Nit de l'Auba in Can Picafort auftreten. Die Veranstaltung wird vom Veranstalter INTRO Mallorca, der Gruppe Dquality und dem Rathaus von Santa Margalida mit Unterstützung der Balearen-Regierung organisiert. Die Organisatoren planen einen besonderen Abend mit einem Rundum-Erlebnis, das eine Vielzahl von Food Trucks, Straßenmärkte und alle Arten von Aktivitäten für die Besucher umfasst. Die Veranstaltung findet von 17 Uhr bis 2 Uhr morgens statt.

Cox, einer der bekanntesten Künstler des Genres, wird am Samstag, den 10. August, auf Mallorca eintreffen und einen spektakulären Auftritt bieten. Die Veranstaltung findet im Sportzentrum der Gemeinde Can Picafort statt und er wird von anderen Künstlern wie Mau P, Tini Gessler, Luxy Villar, Danny Fernandez und Adrian Scarlett begleitet. Der Brite ist zweifelsohne einer der bekanntesten DJs der Musikbranche und seit Jahrzehnten ein Massenphänomen. Er ist der ultimative Botschafter der elektronischen Musik, ein Veteran des Acid House und ein großer Verfechter des Techno, aber auch ein Pionier der Tanzmusik. Cox war bereits in den Jahren 2005, 2008 und 2010 Protagonist dieser Veranstaltung in Can Picafort und seine Auftritte sind unvergesslich in die Musikgeschichte der Insel eingegangen.

Die Veranstaltung hat große Erwartungen geweckt und trotz der hohen Nachfrage nach Eintrittskarten gibt es auf der Website intromallorca.com noch einige Tickets der allgemeinen Kategorie zu kaufen. Die Eintrittskarten für die drei VIP-Bereiche sind jedoch restlos ausverkauft. Der Veranstaltungsort, der über 5000 Quadratmeter Kunstrasen mit kostenlosen Wasserfontänen verfügt, wird über einen speziellen Ruhebereich verfügen, der von Estrella Galicia für den Komfort der Besucher bereitgestellt wird. Die Organisatoren betonen außerdem, dass die Ton- und Lichtanlage mit zahlreichen Spezialeffekten und mehr als 50 Quadratmetern LED-Bildschirmen spektakulär sein wird.

Der gastronomische Bereich wird einige der besten Food Trucks Mallorcas beherbergen, darunter Mariola's Bakery, Porkades, Sexto Sentido, Indivisible und L'Artista. Um das Freizeitangebot zu vervollständigen, wird es einen Flohmarktbereich, einen Glitzer-Make-up-Bereich von Maria und José, einen attraktiven Photocall und Automaten zum Aufladen von Bargeld geben. Außerdem wird es einen exklusiven Carl Cox Merchandising-Stand in limitierter Auflage geben, für alle, die ein exklusives Andenken an den Abend mit nach Hause nehmen möchten. Um den Abend abzurunden, findet nach Ende der Veranstaltung gegen 2 Uhr morgens eine After-Party im legendären Club Fónica de Muro, dem Tempel der elektronischen Musik im Norden der Insel, statt. Neben Estrella Galicia werden auch andere Qualitätsmarken wie Royal Bliss, Presuntuoso, Ron Legendario, Analog und 3CORE DQG AIE die Veranstaltung unterstützen.

Im Alter von 15 Jahren kaufte Cox einen Satz Plattenspieler und begann, als mobiler DJ zu arbeiten. Seine Karriere wuchs stetig, bis er sich in den 1980er Jahren einen persönlichen Ruf für seine Beherrschung der Turntables erwarb. Der nächste Schritt war, Musik zu machen, und seine Debütsingle für Paul Oakenfolds Perfecto-Label, "I Want You", erreichte 1991 Platz 23 der britischen Charts und ermöglichte ihm seinen ersten Auftritt bei Top of the Pops. Nach der Veröffentlichung von zwei weiteren Singles zog sich Cox in die Clubszene zurück, in der er aufgewachsen war, und wandte sich den eher unterirdischen Klängen des Techno zu. In den folgenden Jahren machten seine Veröffentlichungen, die zu Klassikern wurden, ihn zu einem Maßstab für diesen Stil. Er erreichte Meilensteine wie den Verkauf von mehr als 250.000 Exemplaren seiner Mix-CD "F.A.C.T", den Durchbruch in die britischen Top 30 oder sogar Platz 3 in den spanischen Charts.

Carls Name ist eng mit Ibiza verbunden. Seine legendäre Residency im Space endete 2016 nach unglaublichen 15 aufeinanderfolgenden Jahren. Seit 2001 trug Carl dazu bei, den Club als einen der größten der Welt zu etablieren und bemühte sich, ihn an der Spitze des Nachtlebens der Insel zu halten, was bis heute eine Priorität für ihn ist. Seit der Schließung des Space kehrt er jeden Sommer nach Ibiza zurück und wählt sorgfältig aus, an welchen Nächten er auftreten wird.

INTRO Mallorca ist ein lokaler Veranstalter, der sich in der elektronischen Musikszene der Insel einen Namen gemacht hat, indem er Musik und Technologie auf ganzheitliche Weise mit einem erneuerten Konzept verschmilzt. Innerhalb von nur zwei Jahren ist es Ismael Sánchez und seinem Team gelungen, herausragende Künstler wie Camelphat, Nina Kraviz, Jamie Jones, Gordo, Deborah de Luca und Joris Voorn zu verpflichten, die alle an hochkarätigen Veranstaltungen in den wichtigsten Clubs der Insel teilgenommen haben. Diese harte Arbeit der letzten Jahre hat dazu geführt, dass Carl Cox zur Nit de l'Auba zurückgekehrt ist und damit weiter Geschichte geschrieben hat.