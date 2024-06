Entdecken Sie das Herz Mallorcas in den Weinkellereien von Sa Cabana

Liebe zum Land, Respekt für die Natur, Innovation für die Tradition und Leidenschaft für den Wein. Das sind für das Weingut Bodegas Sa Cabana (bodegasacabana.com) nicht nur Worte, es sind die Säulen, die unsere Kellerei im historischen Landgut von Binissalem, im Herzen Mallorcas, tragen.

Eine Geschichte voller Tradition und Leidenschaft

Das Landgut Sa Cabana, das sich im Besitz der Familie Codolá Bonet befindet, ist ein landwirtschaftlicher Schatz, der seit Generationen ein fester Bestandteil der Insel ist. Unsere Weinkellerei, die sich auf diesem Landgut befindet, kann auf eine reiche Weinbautradition zurückblicken, die sich in jeder von uns produzierten Flasche widerspiegelt. Hier finden mallorquinische und europäische Rebsorten den perfekten Boden, um zu gedeihen, und passen sich harmonisch an den Boden und die bioklimatischen Bedingungen unseres Landes an.

Ein einzigartiges Erlebnis bei jedem Besuch

Wir laden Sie ein, die Essenz Mallorcas bei unseren Führungen und Weinverkostungen kennenzulernen. Jede Besichtigung unserer Weinkellereien ist ein einzigartiges Erlebnis, bei der Sie aus erster Hand erfahren können, mit welcher Sorgfalt und Hingabe wir jede Phase der Herstellung unserer Weine verfolgen. Vom Beschneiden der Reben bis zur Abfüllung wird jeder Schritt mit Liebe zum Detail ausgeführt, die unsere Hingabe an die Scholle und unseren Respekt vor die Natur wiedergibt.

Designs, die zu sprechen scheinen

Unser Engagement für Einfachheit und die Agrarwelt Mallorcas spiegelt sich auch in der Gestaltung unserer visuellen Identität und auf unseren Etiketten wider. Jedes Detail soll die Schönheit und Gelassenheit unseres Anwesens sowie die Sorgfalt, mit der wir unsere Weine herstellen, zum Ausdruck bringen. Wir möchten, dass Sie eine Verbindung zu unserem Landgut und unserer Leidenschaft für Wein spüren, wenn Sie eine Flasche Sa Cabana sehen.

Kommen Sie und erleben Sie Sa Cabana

Es gibt keinen besseren Weg, um unsere Leidenschaft nachzuvollziehen, als Sa Cabana persönlich zu erleben. Unsere Führungen und Weinverkostungen sind so konzipiert, dass wir Sie auf eine sensorische Reise durch die Geschichte, Gegenwart und Zukunft unseres Weinguts mitnehmen. Entdecken Sie die Geheimnisse unserer Weinherstellung, spazieren Sie durch unsere Weinberge und verkosten Sie unsere Weine in einer Umgebung, die Tradition und Innovation vereint.

Buchen Sie Ihren Besuch und lassen Sie sich von der Magie von Sa Cabana mitreißen. Wir erwarten Sie mit offenen Armen und einem Glas Wein, um mit Ihnen anzustoßen.

Kontakt und Reservierungen:

Adresse: Camí de Pou des Torrent, s/n, 07350, Illes Balears

Telefon: 650 80 00 80