Erleben Sie die Magie der Weihnachtszeit bei einem einzigartigen Erlebnis in Palmas ältestem Weinkeller! Am 28. Dezember 2024 öffnet die traditionsreiche Bodegas Suau in Es Pont d’Inca ihre Türen für ein exklusives Candlelight-Event. Tauchen Sie ein in eine Welt aus festlicher Eleganz, kulinarischen Genüssen und faszinierenden Geschichten – ein unvergesslicher Abend für alle Sinne!

Zwei atemberaubende Erlebnisbereiche Bereich 1: Eleganz an der Bar Starten Sie in den Abend mit einem Glas prickelndem Grand Cru Champagner, gefolgt von drei exquisiten Weinen. Dazu werden Ihnen vier erlesene Gourmet-Tapas serviert, die perfekt auf die Aromen der Getränke abgestimmt sind. In dieser entspannten Atmosphäre vermittelt Ihnen unser Sommelier spannende Einblicke in die Geschichten und Besonderheiten der Weine. Zehn feine Weine und Spirits aus Mallorca. Bereich 2: Magie im historischen Weinkeller Der Höhepunkt des Abends erwartet Sie im 170 Jahre alten Weinkeller, der mit 1.500 Kerzen romantisch beleuchtet ist. Hier genießen Sie sechs außergewöhnliche Spirituosen: 15-, 25- und 50-jährigen Brandy direkt aus dem Fass, danach den charaktervollen „Maiorgin", den aromatischen Jungla Rum und fruchtigen Orangenbrandy. 1500 Kerzen tauchen die 170 Jahre alte Bodega in ein Magisches Licht. Passend dazu werden Ihnen sechs innovative Gourmet-Tapas serviert, die Ihre Geschmackssinne verzaubern. Erfahren Sie von unserem Sommelier die Geheimnisse hinter der Herstellung dieser edlen Tropfen und tauchen Sie ein in Mallorcas reiche Wein und Spirituosen-Tradition. Exklusivität trifft auf kulinarische Spitzenklasse Ein geführter Rundgang, mit Verkostung aus dem Fass, durch die stimmungsvoll beleuchteten Kellergewölbe rundet das Erlebnis ab. Die limitierte Teilnehmerzahl von nur 20 Gästen garantiert eine intime Atmosphäre, bei der Sie die Magie des Ortes voll auskosten können. Sichern Sie sich rechtzeitig Ihr Ticket – der Vorverkauf startet am 24. Dezember 2024! Erleben Sie den Zauber eine 170 Jahre alten Liebesgeschichte. Alle Details auf einen Blick: • Datum: 28. Dezember 2024, ab 19:00 Uhr • Ort: Bodegas Suau, Cami de la Cabana 12, Es Pont d'Inca, Mallorca • Dauer: ca. 2,5 bis 3 Stunden • Preis: 99 € pro Person (inkl. Champagner, 3 Weine, 6 Spirituosen, 10 Gourmet-Tapas & Desserts) • Dresscode: Smart Casual • Tickets & Infos: www.bodegamallorca.com E-Mail: info@bodegamallorca.com WhatsApp: +34 617723973 Sichern Sie sich Ihren Platz in der magischen Welt der Bodegas Suau! Dieses einzigartige Event bietet nur 20 Gästen Platz – die perfekte Kombination aus Genuss, Tradition und Eleganz. Gönnen Sie sich zwischen den Feiertagen einen Abend, der all Ihre Sinne verwöhnt, und starten Sie mit einem unvergleichlichen Erlebnis ins neue Jahr!

Der Vorverkauf beginnt am 24. Dezember 2024 – verpassen Sie nicht Ihre Chance auf diesen unvergesslichen Abend!